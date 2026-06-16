Neymar si allena per la prima volta per la Coppa del Mondo oggi, escluso per la fase a gironi

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Neymar è stato inserito all'ultimo minuto nella rosa di Carlo Ancelotti per i Mondiali e, una settimana dopo, si è infortunato di nuovo, facendo dubitare che sarebbe stato sostituito all'ultimo minuto con un altro giocatore nella pre-lista brasiliana. Alla fine ciò non è successo, e il Brasile ha già debuttato ai Mondiali, pareggiando 1-1 contro il Marocco. Ma Neymar non c'era.

In realtà, Neymar non ha fatto alcun lavoro fisico in allenamento fino ad ora, martedì 16 giugno, secondo GeGlobo, ed è improbabile che sia in campo nelle altre due partite di statistica a girone. Il media brasiliano rivela che il numero 10 del Brasile si è allenato in campo per la prima volta da quando la nazionale è arrivata nel New Jersey, Stati Uniti, per la Coppa del Mondo, facendo alcuni esercizi e calciando qualche palla, ma senza partecipare ad attività tattiche.

Secondo GeGlobo, la CBF (Confederazione Brasiliana di Calcio) ha sottolineato dietro le quinte che Neymar non sta solo curando il suo infortunio, ma si allena anche fisicamente entro i limiti imposti dal polpaccio, concentrandosi sul fatto che non perda troppa condizione muscolare, concentrandosi sugli esercizi cardiovascolari.

Cosa c'è in programma per il Brasile nella Coppa del Mondo 2026:



Brasile vs. Haiti: sabato 20 giugno, 02:30 CEST, 01:30 BST



Scozia vs. Brasile: giovedì 25 giugno, 00:00 CEST, 23:00 BST (di mercoledì)



Dopo il pareggio 1-1 con il Marocco, il Brasile è terzo nel girone, con la Scozia in testa dopo aver battuto l'Haity 1-0. Non si prevede che Neymar giochi in quelle partite, e punterebbe a tornare per la seconda parte del torneo, a partire dai 32 finali...