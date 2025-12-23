Neymar subisce un intervento al ginocchio dopo aver salvato il Santos dalla retrocessione

HQ

La stagione di ritorno di Neymar con il Santos è stata segnata da infortuni e controversie, ma ha avuto una rimonta finale aiutando il club a evitare la retrocessione in Brasile, segnando anche una tripletta in una delle sue ultime partite, anche mentre si stava ancora riprendendo da infortuni al ginocchio.

Ora che la stagione è finita, Neymar si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro per riparare il menisco. Ha giocato la maggior parte dell'anno con quell'infortunio, e ora il tempo stringe per il suo recupero, allenarsi e ritrovare la sua forma fisica migliore per entrare nella rosa di Carlo Ancelotti per il Brasile ai Mondiali 2026.

Per farlo, dovrà rimanere attivo e, nonostante le voci secondo cui potrebbe trasferirsi altrove, inclusi i colloqui per il fatto che sarebbe andato all'Inter Miami per riunirsi a Leo Messi (cosa che il club nordamericano ha respinto), ora sembra più probabile che Neymar rimarrà al Santos, con un nuovo accordo che si prevede sarà annunciato, poiché il suo contratto scade a fine anno.

