NHL 25 verrà aggiunto a EA Access e Game Pass Ultimate questa settimana

La scorsa settimana ci è stato riferito di un sacco di nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella prima metà di aprile. Ma Microsoft ha un talento per sorprenderci con questi elenchi e, grazie a EA, è in arrivo un altro gioco, che pensiamo piacerà a molti appassionati di hockey.

Su Threads possiamo leggere che NHL 25, che è stato rilasciato di recente a ottobre, verrà aggiunto al servizio EA Play il 10 aprile. EA Play è disponibile per PC, Playstation e Xbox ed è più popolare per quest'ultimo in quanto è incluso in Game Pass Ultimate.

Quindi cogli l'occasione per giocare un po' di hockey in vista dei playoff della Stanley Cup, e puoi leggere di più su NHL 25 nella nostra recensione.