Nicolò Bulega, vicecampione della Superbike, debutterà in MotoGP con la Ducati al posto di Márquez

HQ

Nicolò Bulega, 26enne pilota del team Ducati in Superbike, vicecampione nelle edizioni 2024 e 2025 (già campione in Supersport 2023) farà un breve e inaspettato debutto in MotoGP, sostituendo Marc Márquez per le restanti due gare dell'anno in Portogallo (9 novembre) e Valencia (16 novembre).

Márquez ha subito un incidente il fine settimana dopo essere diventato campione e non tornerà fino al 2026. Ducati ha scelto Bulega, con una grande esperienza in Moto3 (50 gare) e Moto3 (49 gare). Pertanto, il Gran Premio del Portogallo sarà la sua 100esima gara in tutte le classi del Campionato del Mondo. Indosserà il numero 11.

"Sono molto contento di poter concludere una stagione come questa con una sorpresa dell'ultimo minuto. Fare il debutto in MotoGP è il sogno di ogni ragazzo che aspira a diventare un pilota. Inoltre, essere in grado di guidare la moto Campione del Mondo per le ultime due gare del 2025 rende tutto ancora più emozionante", ha detto Bulega.

L'italiano ha detto che sarà "una grande scommessa" e non ha aspettative, prendendo l'esperienza con calma dato che è stato in grado di provare la moto solo una volta giovedì scorso sul circuito di Jerez. Bulega continuerà a gareggiare in Superbike, una competizione con moto sportive pesantemente modificate.