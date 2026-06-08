Ninja Theory ha cancellato il titolo horror Project: Mara

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Sei anni fa, Ninja Theory ha annunciato il gioco horror Project: Mara, probabilmente un titolo provvisorio, che doveva essere un'avventura con un solo personaggio e un'area unica. In breve, un titolo sperimentale, e nel 2021 ne abbiamo avuto un'altra breve scorcia, e nel 2022 Microsoft ha registrato il marchio.

Ma da allora, è stato tranquillo, mentre Ninja Theory ha pubblicato Saga: Hellblade II di Senua nel 2024, e ieri, come sappiamo, Senua è stato annunciato. Questo rende ragionevole chiedersi cosa stia realmente succedendo con Project: Mara. È ancora in fase di sviluppo?

Purtroppo, la risposta sembra essere: no! Via Xbox Wire, il capo di Ninja Theory Dom Matthews scrive ora che il gioco è stato cancellato, una decisione presa per liberare risorse per Senua:

"Sospetto che alcune persone possano chiedersi cosa sia successo a Project Mara [un titolo horror già annunciato] - ho deciso di non lavorare su quello. Queste decisioni non sono mai facili, ma l'ho fatto per cogliere l'opportunità di avere tutto il talento e l'esperienza dello studio, tutti gli 85 creativi, che lavorassero insieme per realizzare il potenziale di ciò che Senua può essere."

Nella stessa intervista, Matthews descrive il gioco come un gioco d'azione in terza persona più puro rispetto ai due titoli Hellblade, ed è in parte per questo che lo studio ha deciso di abbandonare quel nome:

"Questo è un vero gioco d'azione-avventura. È un passo audace per Senua, come personaggio, nel campo dell'azione e avventura. In realtà, questo significa prendere il cuore e l'anima di ciò che Hellblade ha significato - in termini di narrazione intima, alti valori produttivi e un viaggio pieno di intenti - ma aggiungendo a questo in modo che dia ai giocatori più libertà e molto più gameplay.

"Si tratta davvero di offrire ai fan di Hellblade ciò che chiedevano, pur soddisfacendo le aspettative dei giocatori di action-adventure - e questo si manifesta in un gameplay più ampio, maggiore profondità di combattimento e un mondo interconnesso."

Senua è previsto per il 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.