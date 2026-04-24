Nintendo carica le colonne sonore di Super Mario Galaxy 1 e 2 su Spotify per un periodo limitato

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Anche se siamo già abituati a vedere Nintendo ampliare ogni settimana il suo catalogo di colonne sonore di videogiochi sull'app Nintendo Music - esclusiva per i membri Nintendo Switch Online - l'azienda ha deciso che ci sono tracce che meritano di raggiungere un pubblico molto più ampio, e ora ha compiuto un passo che non era mai stato fatto prima.

Per la prima volta, e per un tempo limitato, le colonne sonore di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 sono disponibili su Spotify. La lista delle tracce selezionate (quasi tutte, dato che ci sono in totale 130 tracce audio) ha persino una propria animazione nell'app mobile Spotify e nel launcher per PC. Questa mossa fa parte delle celebrazioni per il 40° anniversario del personaggio e serve anche a rafforzare la sua presenza nei videogiochi quest'anno, come Nintendo ha dichiarato tramite Shigeru Miyamoto, Super Mario Galaxy: The Movie (sempre su Spotify) sarebbe stata l'attrazione principale di questo 40° anniversario, e tutto suggerisce che non avremo un Mario 3D nel 2026.

Quindi d'ora in poi, che siate abbonati a NSO e Nintendo Music o meno, potete godervi le tracce dei giochi di Super Mario Galaxy. Abbiamo già Gusty Garden Galaxy in loop, e voi?