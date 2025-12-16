Nintendo di Yamauchi a Square, Enix: Non sai come si fanno giochi Nintendo, vai a casa"

HQ

Hiroshi Yamauchi, l'ultimo membro del clan Yamauchi che aveva gestito l'azienda dalla fine del secolo precedente, guidò Nintendo dal 1949 al 2002, quando passò il testimone a Satoru Iwata. È venuto a mancare nel 2013 all'età di 85 anni ed è stato ricordato per due cose: aver trasformato il produttore locale di carte in un gigante mondiale dei videogiochi ed essere un negoziatore incredibilmente severo.

Dieci anni dopo, Yamauchi-san fu splendidamente interpretato da Togo Igawa nel film Tetris, una sorta di tributo che rifletteva come l'esecutivo giapponese giocasse duro nelle trattative a metà degli anni '80.

Ora il presidente di Tetris Henk Rogers, la cui storia personale ha dato il posto al film, ha pubblicato il libro The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love, che non solo corregge gli eventi del film in base alla storia reale, ma amplia anche la narrazione raccontando le molte altre storie secondarie che alla fine hanno portato all'incontro con Alexey Pajitnov e all'uscita di Tetris in Occidente.

E uno dei migliori aneddoti è avvenuto anni prima di quell'incontro, quando Henk stava già iniziando a fare il ruolo di editore in Giappone, e quando "osò chiedere" a Yamauchi-san una licenza di pubblicazione per un gioco di Go.

"Sì, quindi il teaser è questo," rispose a Gamereactor quando gli chiese un'anteprima della nostra aneddoto preferita nel video qui sotto. "Cinque aziende si rivolsero a Nintendo nel 1985-86 e chiesero a Nintendo: 'siamo editori di personal computer, possiamo pubblicare giochi Nintendo?' E Nintendo ha detto di no. E le aziende erano T&E, Falcom, Bullet-Proof Software (la mia azienda), Square ed Enix. Riesci a immaginare? Nintendo ha detto no a Square ed Enix. Quindi, 'sai, voi ragazzi non sapete nulla di come si fanno i giochi Nintendo. Vai a casa.' E siamo tutti delusi. Beh, avanti veloce, ho trovato un gioco di Go su Commodore 64 e ho convinto Yamauchi a lasciarmi pubblicarlo. E se volete conoscere il resto della storia, vi prego di leggere il mio libro. Si chiama The Perfect Game: Tetris dalla Russia con l'amore."

Possiamo dirti che questa e altre storie di sviluppo degli anni '80 presenti nel libro sono assolutamente affascinanti. Nel caso di Yamauchi-san, scoprirete quanto fosse duro e all'antica, ma allo stesso tempo determinato e disposto a provare le cose nonostante la posizione iniziale, con una stretta di mano tra due uomini d'affari che ha fissato l'accordo all'istante in quello che oggi richiederebbe diverse settimane e contratti.

L'ultima domanda riguarda il videogioco Go e Yamauchi-san, ma il resto del video è pieno di amore per il Tetris con le due leggende viventi, ed è completamente sottotitolato nella tua lingua locale.