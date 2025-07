Nintendo rivela che i suoi dipendenti tendono a rimanere in giro per quasi 15 anni

HQ

Al giorno d'oggi parliamo di licenziamenti che hanno un impatto così frequente sull'industria dei videogiochi che può sembrare tutto negativo. Ma ci sono punti luminosi ed esempi brillanti di come dovrebbero essere condotti gli affari, con Nintendo che è un esempio di gold standard.

Nelle recenti informazioni riportate da Go Nintendo, viene rivelato che il produttore giapponese di hardware e software ha aumentato il numero di dipendenti negli ultimi tempi, con un totale di 5.630 membri del personale a tempo pieno in tutto il mondo. Per la maggior parte, molti di questi dipendenti si trovano in Giappone, con 2.962 dipendenti nel paese, e poi altri 1.446 negli Stati Uniti, 1.123 in tutta Europa e altri 99 in Australia.

La cosa interessante da aggiungere qui è che il tasso di turnover dei dipendenti di Nintendo è quasi nullo. Solo l'1,9% del personale in Giappone è stato trasferito ed è stato sostituito nell'ultimo anno, con un aumento al 5,7% in America, al 6% in Europa e al 16,7% in Australia. Ciò porta a un mega periodo di permanenza dei dipendenti che si estende su 14,4 anni per il Giappone, 10 anni negli Stati Uniti, 11,1 anni in Europa e 8,5 anni in Australia.

Chiaramente Nintendo ha decifrato il codice di avere la giusta quantità di personale per i compiti che richiede, il tutto fornendo a quei dipendenti le risorse e il supporto di cui hanno bisogno per sentirsi felici e a proprio agio sul posto di lavoro. Molte altre aziende in tutto il mondo potrebbero sicuramente prendere appunti.

Vale anche la pena notare che mentre 5.600 dipendenti potrebbero sembrare molti, considerando quanti progetti Nintendo lavora e il fatto che è uno dei tre principali produttori di console oggi, in realtà è un'azienda piuttosto piccola. A titolo di riferimento, il dipartimento di gioco di Sony aveva 12.100 dipendenti nei suoi ranghi l'ultima volta che le informazioni sono state condivise e Virtuos, la potenza della rimasterizzazione che ha recentemente debuttato The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, aveva circa 4.200 dipendenti prima di annunciare i licenziamenti.