Nintendo rivela una manciata dei corsi Mario Kart World

Nintendo ha appena concluso il suo atteso Direct dedicato a Mario Kart World. La presentazione ci ha dato un assaggio di un sacco di nuovo gameplay per il gioco di kart arcade, oltre a puntare i riflettori su molte delle aree di cui abbiamo avuto modo di parlarvi in prima persona dopo la nostra sessione di anteprima con il gioco all'inizio di questo mese.

Uno dei grandi punti focali è stato l'elenco dei percorsi e la quantità di tracciati che i fan potranno provare da soli quando il gioco debutterà il 5 giugno. L'elenco completo dei corsi non è stato confermato, poiché apparentemente ce ne saranno 29 in totale in offerta, ma ne sono stati presentati alcuni, il che significa che sappiamo per certo che i seguenti saranno disponibili nel gioco.



Circuito Mario Bros.



Città della Corona



Speedway salato e salato



Picco Starview



Boo Cinema



La fabbrica di Toad



Spiaggia delle pesche



Galeone di Wario



Strada dell'arcobaleno



Ma non è tutto, una delle tante aree in cui Nintendo ha condiviso le sue opinioni riguarda l'accessibilità e il modo in cui stanno rendendo il gioco ancora più applicabile a un gruppo più ampio di fan. Ciò includerà l'offerta di un sistema di sterzo intelligente, ma anche un modo per cambiare i controlli in una configurazione Tilt Controls che consente ai giocatori di utilizzare un Joy-Con 2 orizzontalmente per guidare utilizzando i controlli di movimento, che possono essere ulteriormente migliorati afferrando un accessorio Joy-Con 2 Wheel che trasforma il piccolo dispositivo portatile in un volante.

Il Direct ha anche puntato i riflettori sulle varie modalità di gioco che saranno disponibili, oltre a prendere in giro una manciata di altri personaggi giocabili, di cui puoi leggere di più su Gamereactor.