Nintendo Switch 2 raggiunge i 4 milioni di copie vendute in Giappone, superando sia il totale del Gamecube che la metà della PS5

Sebbene alcuni mercati occidentali sorprendano per le buone prestazioni di Nintendo Switch 2 nel suo primo anno di vita nonostante la sensazione lasciata in estate e autunno (come avviene in Spagna, dove vende più velocemente di qualsiasi altra console), è in Giappone che l'ultimo ibrido di Nintendo è diventato un vero fenomeno. Secondo la principale rivista giapponese Famitsu, la macchina ha già superato i 4 milioni di unità vendute.

Il traguardo è stato raggiunto nella prima settimana del nuovo anno, dopo essere mancato di poco nel 2025 con 3,78 milioni di copie e aver venduto 10 Switch 2 per ogni PS5 durante la settimana di Natale (e in proporzioni simili nelle settimane precedenti). Sommando le console della famiglia Switch, è il terzo miglior anno del decennio per Nintendo con 5,3 milioni, superato solo dai due anni della pandemia. Inoltre, mentre in Spagna ci sono voluti 7 mesi per vendere ciò che la prima Switch ha impiegato 10 mesi, in Giappone si sta vendendo al doppio della velocità.

Con 4,09 milioni di copie vendute in Giappone ad oggi, Nintendo Switch 2 ha anche superato il totale di vita del fallito Gamecube (4,04 LTD) e ha già raggiunto il 55,8% del totale delle PS5 (7,34 milioni spedite in cinque anni) in sei mesi. In effetti, la console Sony sta finalmente riuscendo a vendere allo stesso ritmo della prima Switch, che anche lui la lasciava molto indietro.

Questo si riflette anche nel software più venduto dell'anno in Giappone, guidato da Mario Kart World e Pokémon Legends Z-A, con rispettivamente 2,8 e 2,6 milioni di copie fisiche (quest'ultima inclusa Switch 1), davanti a Monster Hunter Wilds per PS5, che ancora oggi è sotto il milione di copie.

Gli utenti giapponesi di Switch 2 attendono con impazienza uscite come Final Fantasy VII: Remake Intergrade (già disponibile su PS5), ma anche altre che usciranno contemporaneamente sulla piattaforma Nintendo, come Dragon Quest VII: Reimagined, Resident Evil Requiem e Pragmata. Sarà interessante vedere come queste due solide scommesse multipiattaforma di Capcom si comporteranno su una console che al momento è meno potente in termini di hardware ma più potente in termini di vendite.