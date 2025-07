Nintendo Switch 2 Welcome Tour è stato creato dallo sviluppatore di Mario Party

HQ

Al momento, sono disponibili due giochi first-party Nintendo Switch 2. Uno è il popolare e ben noto Mario Kart World e il secondo è la strana e divisiva tech demo Welcome Tour. Quest'ultimo, a differenza di alcuni progetti che fungono da demo di nuovo hardware, come Astro's Playroom e Wii Sports, è arrivato come un gioco autonomo e a pagamento che non ha esattamente dimostrato di essere un successo tra coloro che lo hanno provato. Un'altra domanda che circonda il gioco è chi lo ha effettivamente realizzato. Ora sembra che lo sappiamo.

Secondo il sito web di Nintendo Cube (grazie, GamesRadar+), lo studio noto per essere lo sviluppatore di Mario Party è stato il creatore di Welcome Tour. Non è raro vedere lo studio lavorare su progetti più strani come questo, poiché ha anche dato al mondo Animal Crossing Pocket Camp, Everybody 1-2 Switch, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics e altro ancora.

Se non hai ancora ottenuto una copia di Welcome Tour, assicurati di leggere la nostra recensione per vedere se questo gioco vale i tuoi sudati soldi.