Nioh 3 rilascio confermato il 6 febbraio 2026 La data di uscita è trapelata in precedenza, ma ora abbiamo la conferma ufficiale da parte di Koei Tecmo e Team Ninja.

La data di uscita di Nioh 3 è stata confermata per il 6 febbraio 2026. Mentre oggi abbiamo segnalato una fuga di notizie per la data di uscita, ora abbiamo la conferma ufficiale secondo lo State of Play di PlayStation. Abbiamo anche un nuovo trailer che approfondisce la storia di Nioh 3. Combinando un'influenza storica del periodo Sengoku ed elementi fantastici, combatteremo tutti i tipi di nemici in Nioh 3 quando verrà lanciato all'inizio del prossimo anno. Dai un'occhiata al trailer qui sotto e tieni d'occhio altri Nioh 3 mentre ora facciamo il conto alla rovescia dei mesi prima del lancio.