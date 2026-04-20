No Rest for the Wicked si avvicina a 2 milioni di copie vendute mentre celebra 2 anni sul mercato

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No Rest for the Wicked di Moon Studios sta festeggiando due anni in Early Access, mentre si avvicina al lancio per console e alla versione 1.0. L'action-RPG dall'alto potrebbe essere molto diverso da ciò su cui Moon Studios ha già lavorato, considerando che è più conosciuto per i giochi Ori, tuttavia No Rest for the Wicked è riuscito a trovare un pubblico significativo.

Recentemente, il gioco ha celebrato 1,5 milioni di copie vendute, e ora ha un altro aggiornamento su questa cifra, che ci dice in un nuovo post su Steam che il numero è salito a 1,7 milioni.

"Sono DUE ANNI da quando No Rest for the Wicked è entrato in Early Access. Da allora, questo gioco è cresciuto ed evoluto in modi che abbiamo potuto realizzare solo grazie a te. 1,7 milioni di copie vendute, e in aumento. Ci avete sostenuto, sfidato e spinto a fare meglio. È esattamente come ci piace. Stiamo lavorando sodo per la versione 1.0. E giocatori console, non vi abbiamo dimenticati," recita il post. Non abbiamo ancora quella data di lancio fondamentale per la 1.0, ma dopo due anni trascorsi in Early Access, immaginiamo che non sia lontano da ora.