Poche settimane dopo aver raggiunto un traguardo importante nelle vendite, No Rest for the Wicked ne festeggia un altro

Solo un paio di settimane fa scrivevamo del RPG d'azione di Moon Studios No Rest for the Wicked che ha raggiunto 1 milione di vendite. Ora, abbiamo già un altro grande traguardo nelle vendite, come annunciato sui social media del gioco.

No Rest for the Wicked ha ora superato i 1,5 milioni di copie vendute. Considerando che il gioco non è nemmeno ancora completamente uscito, è una cifra piuttosto impressionante. È rafforzato dal fatto che nell'ultima settimana circa Moon Studios ha avuto No Rest for the Wicked con il 40% di sconto su Steam, offerta che è stata definita una tantum dal capo di Moon Studios, Thomas Mahler.

Quella promozione termina oggi, il 5 febbraio, quindi se vuoi prendere il gioco a quasi la metà del prezzo originale, questa è la tua occasione. Mahler ha anche detto che il prezzo di No Rest for the Wicked aumenterà una volta che il gioco arriverà alla versione 1.0, quindi preparati a spendere qualche soldo extra se non hai optato per l'uscita in Early Access.