Non c'è offerta migliore di quella gratuita, quindi vai a scaricare subito questi tre giochi dall'Epic Games Store

Da molto tempo Epic Games Store distribuisce giochi gratuiti ogni settimana, e questa settimana è uguale a qualsiasi altra settimana. In totale tre giochi possono essere scaricati gratuitamente fino al 29 maggio, alle 16:00 BST / 17:00 CEST. Deliver At All Costs è un nuovo strano gioco di simulazione, che sembra avere un impatto notevole su Ben di Gamereactor, anche se il gioco ha i suoi problemi. Puoi leggere la sua recensione proprio qui. Gigapocalypse è un tipo di gioco in stile arcade, colorato e affascinante del 2022. Se hai mai pensato a grandi mostri carini, questo potrebbe essere il gioco che fa per te. Sifu si concentra sulle arti marziali e sa come tirare pugni. Ma forse dopo un po' diventa un po' ripetitivo. Puoi leggere la recensione di Ben di Gamereactor del 2022 proprio qui. Non c'è offerta migliore di quella gratuita, quindi vai avanti e scarica quei giochi.