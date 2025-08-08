Nonostante l'opposizione dei tifosi, il Villarreal ingaggia un giocatore con cinque accuse di stupro

HQ

La squadra di calcio spagnola del Villarreal, che giocherà la Champions League la prossima stagione, ha confermato l'ingaggio di Thomas Partey, il centrocampista ghanese accusato di cinque accuse di stupro e una di aggressione sessuale da parte di tre donne. Partey è stato rilasciato su cauzione prima dell'inizio del processo il 2 settembre all'Old Bailey, la Royal Courts of Justice di Londra, e finora il club spagnolo difende la sua presunzione di innocenza, nonostante l'opposizione dei tifosi.

"Il club rispetta il principio fondamentale della presunzione di innocenza e attende la sentenza del tribunale, che avrà il compito di chiarire i fatti a lui imputati", ha detto il Villarreal. "Tenendo conto della legislazione britannica in merito ai procedimenti in corso, il club non commenterà ulteriormente la questione."

Partey è stato accusato da tre donne e ha cinque accuse di stupro e una di aggressione sessuale, avvenute a Londra tra il 2021 e il 2022. Fino allo scorso giugno ha giocato per l'Arsenal.

"Il giocatore sostiene fermamente la sua innocenza e nega tutte le accuse contro di lui", ha detto Villarreal, aggiungendo però che "ribadisce con totale chiarezza il suo fermo impegno per il rispetto e la diversità e condanna qualsiasi atto di violenza in tutte le sue forme, sia esso di genere, discriminazione, razzismo, xenofobia o condotta che viola la dignità delle persone".