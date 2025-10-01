Norman Reedus su OD: "Kojima potrebbe leggere l'elenco telefonico e qualsiasi cosa ci metta dentro sarà strategicamente lui"

HQ

Stavamo coprendo il San Diego Comic-Con Málaga durante il fine settimana e uno dei momenti salienti di sabato è stata l'apparizione di gran parte del cast di The Walking Dead di AMC: Daryl Dixon. Anche i protagonisti Norman Reedus (Daryl) e Melissa McBride (Carol) hanno parlato con Gamereactor poco prima del loro panel, dove hanno condiviso alcune informazioni sulla stagione 3 dello show e hanno discusso dei rispettivi background.

Negli ambienti di gioco, Reedus è conosciuto e amato tanto quanto Daryl Dixon così come lo è per il suo ruolo di Sam Porter in Death Stranding. E con DS2 che è uscito con grande successo all'inizio di quest'anno, e Kojima Productions che ha festeggiato 10 anni solo una settimana fa condividendo di più su OD e Physint, abbiamo chiesto a Reedus cosa ne pensa del primo.

"Ha un cast davvero buono in questo", ammette nella video intervista qui sotto quando gli viene chiesto di Kojima OD e degli attori che vi prendono parte. "E Udo c'è dentro, giusto? Udo Kier. Quindi Udo è un mio vecchio amico. Ho fatto un film con lui anni fa, un film di John Carpenter intitolato Masters of Horror. E Udo è una delle persone più interessanti che penso di aver mai incontrato".

"Sai, quella cosa che c'era nel trailer", continua Reedus riferendosi al primo teaser di OD, "dove sono tipo 'il soffice coniglietto rosa' o qualunque cosa sia. In realtà si tratta di esercizi vocali che si fanno. Quindi, quando ho visto il trailer per la prima volta, è stato proprio questo. Ma c'era una tale intensità. Ero tipo, sarà davvero terrificante. Sapeva leggere l'elenco telefonico e qualsiasi cosa Hideo ci mettesse dentro sarebbe stata molto, molto strategicamente sua".

In occasione del 10° anniversario di Kojima Productions, l'esperienza horror cinematografica ha ricevuto il trailer di OD: KNOCK di Hideo Kojima. Oltre al co-sceneggiatore Jordan Peele, il gioco sarà interpretato da Sophia Lillis, Hunter Schafer e il già citato Udo Kier.

Sei d'accordo con Norman Reedus che OD sarà davvero terrificante? Lascia un commento qui sotto e riproduci l'intervista completa per ulteriori contenuti esclusivi sulla S3 di Reedus e Daryl Dixon.