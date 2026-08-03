Numerosi tributi da Nepal, Pakistan e Guinness World Records dopo la morte di dieci alpinisti, tra cui Nirmal Purja

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Dopo giorni di ricerche difficili, furono trovati i corpi di tutti e dieci gli alpinisti spazzati via da una valanga nel Broad Peak pakistano, la dodicesima montagna più alta del mondo.

Tra le vittime c'era Nirmal Purja, un noto alpinista nepalese e britannico che batté diversi record, tra cui essere stato il primo a raggiungere le vette dell'Everest, Lhotse e Makalu in 48 ore e all'epoca il più veloce a scalare tutti e 14 gli ottomila in sei mesi e sei giorni (un'impresa raccontata nel documentario Netflix 14 Peaks: Niente è impossibile).

Questa tragedia la rende l'incidente più mortale sulla Broad Peak, e Irfan Arshad Khan, presidente dell'Alpine Club of Pakistan, ha affermato che "la perdita di questi coraggiosi alpinisti, provenienti da nazioni diverse unite dalla loro passione per le montagne, è una perdita incommensurabile per la comunità globale dell'alpinismo".

Il Primo Ministro nepalese Balendra Shah ha inoltre reso omaggio a Purja e a tutte le vittime, cinque delle quali nepalesi, affermando che la "storia di coraggio, dedizione e contributo di Purja rimarrà sempre fonte di ispirazione".

Il Guinness World Records ha inoltre reso omaggio a Purja, ricordando i suoi molteplici record, inclusi i più veri ascesi in vetta tra gli otto-mila (49 salite a settembre 2025) e il fatto di essere stato l'uomo più anziano ad aver scalato l'Everest-Lhotse senza ossigeno supplementare.

"Nims ha continuamente spinto i limiti di ciò di cui il corpo umano è capace, avviando una forma di alpinismo che ha sfidato sia lui che l'intera comunità di arrampicata", ha dichiarato Craig Glenday, caporedattore del Guinness World Records.

Il tributo più commovente è stato quello scritto su Facebook dal fratello di Purja, Kamal: "Sento di aver perso tutto il mio mondo. Mio fratello non era solo il mio fratello minore - era il mio cuore. Anche se abbiamo il cuore spezzato, siamo incredibilmente orgogliosi di te. La tua eredità vivrà per sempre".