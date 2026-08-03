Numerosi tributi da Nepal, Pakistan e Guinness World Records dopo la morte di dieci alpinisti, tra cui Nirmal Purja
Una valanga ha ucciso dieci alpinisti sul Broad Peak in Pakistan.
Dopo giorni di ricerche difficili, furono trovati i corpi di tutti e dieci gli alpinisti spazzati via da una valanga nel Broad Peak pakistano, la dodicesima montagna più alta del mondo.
Tra le vittime c'era Nirmal Purja, un noto alpinista nepalese e britannico che batté diversi record, tra cui essere stato il primo a raggiungere le vette dell'Everest, Lhotse e Makalu in 48 ore e all'epoca il più veloce a scalare tutti e 14 gli ottomila in sei mesi e sei giorni (un'impresa raccontata nel documentario Netflix 14 Peaks: Niente è impossibile).
Questa tragedia la rende l'incidente più mortale sulla Broad Peak, e Irfan Arshad Khan, presidente dell'Alpine Club of Pakistan, ha affermato che "la perdita di questi coraggiosi alpinisti, provenienti da nazioni diverse unite dalla loro passione per le montagne, è una perdita incommensurabile per la comunità globale dell'alpinismo".
Il Primo Ministro nepalese Balendra Shah ha inoltre reso omaggio a Purja e a tutte le vittime, cinque delle quali nepalesi, affermando che la "storia di coraggio, dedizione e contributo di Purja rimarrà sempre fonte di ispirazione".
Il Guinness World Records ha inoltre reso omaggio a Purja, ricordando i suoi molteplici record, inclusi i più veri ascesi in vetta tra gli otto-mila (49 salite a settembre 2025) e il fatto di essere stato l'uomo più anziano ad aver scalato l'Everest-Lhotse senza ossigeno supplementare.
"Nims ha continuamente spinto i limiti di ciò di cui il corpo umano è capace, avviando una forma di alpinismo che ha sfidato sia lui che l'intera comunità di arrampicata", ha dichiarato Craig Glenday, caporedattore del Guinness World Records.
Il tributo più commovente è stato quello scritto su Facebook dal fratello di Purja, Kamal: "Sento di aver perso tutto il mio mondo. Mio fratello non era solo il mio fratello minore - era il mio cuore. Anche se abbiamo il cuore spezzato, siamo incredibilmente orgogliosi di te. La tua eredità vivrà per sempre".