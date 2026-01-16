Nuova Ford Mustang Dark Horse SC: oltre 500 cavalli e motore V8 turbo da 5,2 litri

HQ

La Mustang è un'auto iconica che è stata un sogno per giovani e anziani per decenni. Ford è consapevole della fama e dell'attenzione che questa auto attira, quindi si impegna a sorprenderci sempre di più con i suoi nuovi modelli. La Ford Mustang Dark Horse SC, un'evoluzione della Ford Mustang Dark Horse, sarà in vendita quest'estate ed è dotata di caratteristiche premium.

Tra i punti di forza vi sono il nuovo motore V8 turbo da 5,2 litri e il cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Con meno potenza rispetto agli incredibili 815 cavalli della Mustang GTD, ma superando i 500 cavalli del modello originale Dark Horse, si stima che questo motore erogherà circa 700 cavalli, ma Ford non annuncierà il prezzo ufficiale né fornirà le specifiche complete per alcuni mesi. Quello che sappiamo è che è dotato di sospensioni MagneRide per gli ammortizzatori, che includono le più recenti caratteristiche di sicurezza e il software più avanzato disponibile, che offre assistenza alla guida e auto-calibrazione a seconda del tipo di terreno.

Tra le altre caratteristiche del veicolo che conosciamo, vale la pena menzionare che i freni hanno un sistema a sei pistoni per le ruote anteriori e quattro pistoni per le ruote posteriori. Anche l'aerodinamica di questo modello è stata migliorata con un nuovo coperchio anteriore che ha un'apertura centrale più grande del 65% e aperture laterali il doppio rispetto a quelle della Dark Horse originale, migliorando il flusso d'aria e il raffreddamento dei freni.

Per quanto riguarda gli interni, eredita l'estetica della Mustang GTD con un volante rivestito in pelle con dettagli in fibra di carbonio e la scelta tra sedili in pelle Recaro o la versione sportiva Dynamic.

Dovremo aspettare qualche mese per scoprire tutti i dettagli su ciò che la Ford Mustang Dark Horse SC ha da offrire, così come il suo prezzo ufficiale, stimato tra £66.000 per il modello Dark Horse e £328.000 per la Mustang GTD.

Se questa auto è fuori dal tuo budget, puoi sempre dare un'occhiata alla nuova Opel Astra e ai suoi fari Intelli-Lux...