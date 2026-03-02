Nuove regole approvate dalla FIFA per la Coppa del Mondo per ridurre il tempo sprecato e dare maggiore controllo al VAR

HQ

La FIFA ha approvato un nuovo regolamento durante la riunione dell'International Football Association Board (IFAB) lo scorso fine settimana in Galles, che inizierà a essere utilizzato durante la Coppa del Mondo FIFA quest'estate, con l'obiettivo di ridurre il tempo sprecato dai giocatori, specialmente durante sostituzioni e infortuni, e di dare maggiore controllo al VAR.

Queste regole sono simili alla regola degli otto secondi, secondo cui gli arbitri permettevano alla squadra avversaria di tirare un calcio d'angolo se i portieri impiegassero troppo tempo a mettere la palla in movimento. In particolare, ora gli arbitri inizieranno con un conto alla rovescia di cinque secondi se ritengono che i giocatori stiano impiegando troppo tempo sui rimesse laterali e sui calci di tiro con palla ferma. Gli arbitri dovranno rendere visibile il conto alla rovescia per avvertire il giocatore; se ancora mancano il conto alla rovescia, la rimessa laterale verrà assegnata alla squadra avversaria.

Perdere tempo nelle sostituzioni o anche fingere un infortunio sarà punito. I giocatori avranno solo dieci secondi per lasciare il campo quando vengono sostituiti. Se non esce dal campo in tempo, il nuovo giocatore dovrà aspettare un minuto prima di entrare in campo.

Allo stesso modo, per evitare che i giocatori chiedano assistenza medica che interrompa il flusso del partito, i giocatori che richiedono assistenza medica usciranno dal campo per un minuto, anche se possono essere fatte eccezioni.

Infine, il VAR potrà anche esaminare i secondi cartellini gialli e i calci d'angolo. Dare più potere al VAR per correggere l'arbitro sembra in contraddizione con quanto detto dalla UEFA riguardo al tentativo di usare il VAR il meno possibile per proteggere il flusso della partita...

Sei d'accordo con queste nuove regole per ridurre le perdite di tempo e dare più controllo al VAR durante la Coppa del Mondo FIFA?