Nuovi dettagli della trama, durata della stagione rivelata per Spider-Noir

In vista della presentazione del trailer Spider-Noir, abbiamo alcune nuove informazioni riguardo al crime drama di Nicolas Cage con il lanciatela, prima che possa puntare sui nostri schermi questa primavera. I dettagli della trama, il numero di episodi e altro ancora sono stati svelati in anticipo, offrendoci alcuni dettagli per iniziare a risolvere il caso.

In Spider-Noir, Nicolas Cage non interpreterà esattamente la stessa versione del personaggio che abbiamo visto in Spider-Man: Into the Spider-Verse. Invece, interpreterà Ben Reilly, un personaggio introdotto dalla Marvel negli anni '70 come un clone di Peter Parker. Non si chiamerà nemmeno Spider-Man. Invece, sarà conosciuto semplicemente come The Spider, un richiamo ai nomi dei supereroi di un tempo.

Inoltre, secondo Esquire, il nuovo crime drama di Cage sarà programmato per soli 8 episodi. Seguirà The Spider mentre indaga sui tentativi di assassinio contro il boss del crimine Silvermane, e presenterà varianti in stile Noir dei classici cattivi di Spidey, come Sandman.

Come già sappiamo, potrai guardare la serie sia in bianco e nero che a colori true-hue, e se vuoi vedere come appaiono entrambe le versioni, dai un'occhiata a molte nuove immagini Spider-Noir qui.