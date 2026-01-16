Nuovi dettagli su Bradley the Badger, "una lettera d'amore ai giochi, ai generi e agli sviluppatori"

HQ

Anche se è stato rivelato durante l'Opening Act dei Game Awards un mese fa, Bradley the Badger è diventato subito uno dei preferiti dai fan dello show, il suo umorismo caratteristico che ha fatto un cenno sia ai giocatori che agli sviluppatori. Noi di Gamereactor volevamo saperne di più sul gioco subito dopo lo show, ma con il Natale così vicino, è stato solo questa settimana che abbiamo finalmente avuto l'occasione e il piacere di parlare con i suoi co-registi dello studio Day 4 Night.

"È una storia d'amore per l'industria stessa", spiega Christian Cantamessa sull'ambientazione del gioco nella nostra intervista video qui sotto. "Al processo creativo, a cosa significa creare qualcosa e metterlo in pubblico, cosa ti fa... È anche un po', se vogliamo, autobiografico delle cose che sono successe a me e a Davide [Soliani] nella nostra carriera di 20+ anni".

"Direi che qualunque siano i tuoi ostacoli, a volte diventano ricordi molto belli", aggiunge poi Soliani sull'aspetto più personale e autobiografico.

"Stiamo praticamente creando questo gioco come la lettera d'amore da parte nostra, sia ai giochi che amiamo giocare e ai generi che riteniamo grandi, importanti e significativi nell'industria, sia alle persone che li creano"

Nel trailer di presentazione abbiamo visto Bradley a casa (guarda come apparentemente sarà la schermata del titolo/menu principale nei nuovi screenshot qui sotto) e come i suoi Dreamwoods atterrano, che danno anche nome allo sviluppatore fittizio in-game, poi si trasformano in Badgerborne (un omaggio a Bloodborne), Cyberborne (Cyberpunk 2077) e The Last Badger (The Last of Us). Quindi ci siamo chiesti se questa sia una costruzione iniziale di un mondo che non è ancora completamente completata e che i giocatori devono sistemare.

"Beh, chiaramente non vogliamo raccontarvi troppo sulla lore in questo momento", spiega Cantamessa, "e vogliamo davvero che i giocatori scoprano la storia da soli, ma non siete lontani da quello che sta succedendo qui. Sì, qui c'è sicuramente una collisione tra diversi mondi di gioco incompiuti, e prometto che tutto avrà senso una volta che le persone avranno iniziato".

Le abilità in Bradley the Badger sono ispirate a strumenti di sviluppo, sistemiche e non legate a livelli specifici

Quindi volevamo anche saperne di più sulle meccaniche fresche e rivoluzionarie mostrate nel trailer, una volta che il tasso ottiene un magic controller (lod, copia, trasferimento, scala, liquefatta, volume, gravità, magnete, controllo), e se siano legate ai diversi mondi di gioco menzionati durante l'avventura completa.

"Tutte le meccaniche che abbiamo inventato, le vogliamo bilanciate", fa notare Soliani. "E vogliamo assicurarci che i giocatori li apprezzino in qualunque situazione si trovino in questo momento. Ma è molto difficile dirti in questo momento in che modo daremo progressivamente queste meccaniche al giocatore. Quello che è importante dire è che il gioco che abbiamo in mente è completamente sistemico, quindi una volta che i giocatori avranno il potere, potranno usarlo con piena libertà, e non è come se dovessi fare quel piccolo design dei livelli e poi non usarlo più".

"Tutti i poteri sono ispirati a cose che gli sviluppatori di giochi possono fare", aggiunge poi Cantamessa come scherzo. "Sono davvero divertenti. Ovviamente, non abbiamo scelto il più noioso, sai, 'firma un NDA'; abbiamo scelto cose che pensavamo potessero essere davvero divertenti in un gioco una sorta di sandbox e libero".

Infine, entrambi i co-registi volevano sottolineare che, nonostante la rivelazione iniziale, sono più ispirati a generi che a videogiochi o serie specifici.

"Quindi siamo ispirati ai luoghi medievali. Siamo ispirati dall'apocalisse zombie", elenca Soliani. "E ci saranno sicuramente ancora altri che i giocatori dovranno scoprire. Ma è soprattutto il genere che vogliamo rappresentare, perché alla fine il mondo è pieno di bellissimi videogiochi".

Se vuoi scoprire come il progetto sia nato da una battuta di buon compleanno, o come gli sviluppatori abbiano apprezzato la reazione dal vivo della rivelazione di dicembre, insieme ad altri dettagli, ascolta l'intervista completa sopra, che è completamente sottotitolata nella tua lingua locale.

Bradley the Badger è stata finora annunciata per PC, con una finestra di rilascio da definire. Riguardo allo studio Day 4 Night, "oggi siamo 25 persone, con l'intenzione di crescere un po' di più restando piccoli, agili e concentrati", secondo Cantamessa.

Bradley the Badger screenshot ufficiali