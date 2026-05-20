Nuovo gioco di D&D di Star Wars Jedi e veterano di God of War cancellato da Hasbro

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Quasi un anno dopo la sua rivelazione iniziale, il nuovo gioco D&D di Giant Skull è stato cancellato dal proprietario del franchise, Hasbro. Dopo aver visto una versione iniziale del gioco, si ritiene che Hasbro abbia perso interesse e non intenda più perseguire il lancio del gioco.

Wizards of the Coast, il creatore di Dungeons & Dragons, lo ha rivelato a Bloomberg. Il progetto è stato descritto come un "concept iniziale", ma la sua cancellazione non significa necessariamente la rovina per Asmussen e D&D in futuro. "Abbiamo grande rispetto per Stig Asmussen e il suo team e apprezziamo la nostra relazione in corso", ha detto un portavoce di Wizards.

Abbiamo riportato l'annuncio del progetto nel giugno 2025, con un grande entusiasmo per un veterano come Asmussen che lavora con una proprietà intellettuale così amata. "Il nostro obiettivo è creare un nuovo universo ricco di Dungeons & Dragons, pieno di narrazione immersiva, combattimenti eroici e esplorazioni esaltanti che i giocatori apprezzeranno appieno," Disse Asmussen all'epoca.

Anche se questo fosse la fine di quel progetto d'azione/avventura per ora, non è tutto un disastro per i giochi di D&D. Hasbro ha chiaramente grandi speranze per i suoi videogiochi in futuro, ed è possibile che un giorno potremmo vedere un gioco di Giant Skull nella programmazione. Solo che non oggi.