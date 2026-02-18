Obama, Biden e Trump guidano tributi a Jesse Jackson

HQ

Poche ore dopo aver ricevuto la triste notizia, gli ex presidenti statunitensi Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton hanno guidato i tributi a Jesse Jackson, scomparso all'età di 84 anni. Ad esempio, Biden lo definì "un uomo di Dio e del popolo", mentre Obama lo descrisse come "un vero gigante" le cui campagne presidenziali degli anni '80 aprirono la strada alle generazioni future di leader. Nel frattempo, Clinton ha elogiato l'impegno di Jackson per tutta la vita nell'ampliare le opportunità e la dignità umana.

I leader dei diritti civili e i democratici di alto livello onorarono anche l'eredità di Jackson. Al Sharpton lo ricordava come un mentore trasformativo, mentre Kamala Harris lo definì "uno dei più grandi patrioti d'America", ricordando il suo sostegno iniziale alla sua corsa presidenziale. Il senatore Bernie Sanders ha detto che Jackson ha abbattuto barriere che pochi avrebbero potuto immaginare.

Jackson, che lavorò al fianco di Martin Luther King Jr., fondò la Rainbow PUSH Coalition e cercò due volte la nomination presidenziale democratica, costruendo ampie coalizioni politiche multirazziali. La sua difesa della giustizia razziale, dei diritti di voto e dell'uguaglianza economica si è estesa per oltre sei decenni.

Un altro presidente a commentare è stato il presidente Donald Trump, che ha reso omaggio definendo Jackson un "uomo buono" e sottolineando la cooperazione passata, anche se le sue dichiarazioni sono rapidamente diventate politiche, come si può leggere nel post qui sotto.

Donald Trump su Truth Social:

Il reverendo Jesse Jackson è morto a 84 anni. Lo conoscevo bene, molto prima di diventare Presidente. Era un brav'uomo, con molta personalità, coraggio e "astuzia di strada". Era molto socievole - qualcuno che amava davvero le persone! Nonostante vengo falsamente e costantemente chiamato razzista dai mascalzoni e fanatici della sinistra radicale, TUTTI i Democratici, è sempre stato un piacere aiutare Jesse lungo il cammino. Per anni, ho fornito spazi ufficio per lui e la sua Rainbow Coalition nel Trump Building al 40 di Wall Street; Rispose alla sua richiesta di aiuto per far approvare e firmare la RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE, quando nessun altro Presidente avrebbe nemmeno provato; Da solo spinse e fece approvare finanziamenti a lungo termine per i Colleges e le Università Storicamente Nerie (HBCU), che Jesse amava, ma anche che altri presidenti non avrebbero fatto; Ha risposto al sostegno di Jesse alle Opportunity Zones, il pacchetto di sviluppo economico di maggior successo mai approvato per uomini e donne d'affari neri, e molto altro. Jesse era una forza della natura come pochi altri prima di lui. Ha avuto molto a che fare con le elezioni, senza riconoscimento né credito, di Barack Hussein Obama, un uomo che Jesse non poteva sopportare. Amava molto la sua famiglia e a loro mando le mie più sentite condoglianze e condoglianze. Jesse ci mancheremo! Presidente DONALD J. TRUMP