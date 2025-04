Oblivion Remastered ha già raggiunto oltre quattro milioni di giocatori

HQ

Si potrebbe legittimamente pensare che sia una strana strategia non annunciare un gioco così caldo come un remaster (che in pratica è quasi un remake) di uno dei giochi di ruolo più amati di tutti i tempi a pochi mesi dal lancio e creare hype, invece di optare per una release stealth.

Ma a Microsoft e Bethesda non potrebbe importare di meno. Il gioco era trapelato ampiamente in precedenza, quindi potrebbe non essere stata una vera sorpresa per i giocatori esperti, ma è stato solo martedì che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake è stato annunciato e rilasciato. Quindi questo ha danneggiato l'attrattiva del gioco e ha portato a un minor numero di giocatori?

No, di certo non sembra così. Tramite Bluesky, Bethesda annuncia ora che il gioco ha già superato i quattro milioni di giocatori. Certo, questo non è lo stesso del numero di copie vendute, poiché è incluso nel Game Pass, ma deve comunque essere considerato un risultato estremamente buono e qualcosa di cui Microsoft e Bethesda sono sicuramente molto contenti. Se si trattava di una sorta di pallone di prova per remaster più massicci (con Fallout 3 che si dice sarà il prossimo), possiamo tranquillamente aspettarci più o meno lo stesso in futuro.

Leggi la nostra recensione a questo link, dove ti diciamo perché dovresti assolutamente tornare a Cyrodiil il prima possibile.