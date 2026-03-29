Ogni episodio di SNL UK dovrebbe costare circa £2 milioni per essere realizzato

Se Saturday Night Live si rivelerà un successo nel Regno Unito è ancora incerto, dato che la maggior parte degli otto episodi della prima stagione devono ancora debuttare. Quello che sappiamo è che se alla fine crollerà e fallirà, non sarà perché non è stato finanziato abbastanza.

Un nuovo rapporto di Variety afferma che ogni episodio di SNL UK ha un budget enorme di circa £2 milioni, rendendo la prima stagione che costerà a Sky circa £16 milioni. È un bel investimento per una serie comica.

Questo prezzo elevato tiene conto del fatto che lo show ha acquistato in esclusiva il più grande studio del Television Centre di Londra per la stagione di otto episodi, il locale che altrimenti ospita The Graham Norton Show, che ora è in pausa fino all'autunno.

Va detto che rispetto a SNL negli Stati Uniti, il budget è comunque considerevolmente più basso (ogni episodio della serie statunitense è ritenuto costare circa 3 milioni di sterline), ma rispetto a ciò a cui i britannici sono abituati negli investimenti negli show di sketch comici, il budget di SNL UK è un colosso che molto, Pochissimi possono e hanno mai avuto un abbinamento.

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