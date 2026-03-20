Saturday Night Live La prima stagione di UK sarà due episodi più lunga del previsto

Le ore scorrono finché Saturday Night Live tenta ancora una volta di entrare in un pubblico non americano, dato che SNL UK tornerà (dopo il suo precedente fallimento di anni fa) domani sera, 21 marzo. Con la leggenda di SNL Tina Fey destinata a essere la prima ospite, affiancata da Wet Leg come interprete musicale, si è verificato uno sviluppo piuttosto sorprendente, poiché la prima stagione dello show è stata estesa da sei episodi a otto.

Come confermato da Sky, ci viene detto che questo primo giro di episodi sarà composto da otto episodi, rispetto ai sei. Non conosciamo ancora i conduttori ospiti e gli artisti musicali per gli show dal quarto all'otto, ma se siete convinti che SNL UK sarà un successo questa volta, la buona notizia è che ci saranno altri episodi.

Oltre a questa notizia sull'estensione, è stato anche confermato che ogni puntata durerà 75 minuti e sarà trasmessa in diretta da Londra alle 22:00 GMT/23:00 CET. Per quanto indicato dal cast presente in ogni spettacolo, le star di ritorno si possono trovare qui.