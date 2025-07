Olivia Smith dell'Arsenal diventa la nuova giocatrice più costosa del calcio femminile

HQ

L'Arsenal, attuale campione d'Europa nel calcio femminile (e quindi uno dei primi club a qualificarsi per la Coppa dei Campioni Femminile nel 2026 e per la Coppa del Mondo per Club Femminile nel 2028) ha battuto un nuovo record nel calcio femminile: la più grande somma mai pagata per una calciatrice nella storia. La giocatrice è Olivia Smith, 20enne calciatrice canadese che ha giocato l'anno scorso per il Liverpool.

Smith ha iniziato la sua carriera professionale nel 2022 al North Toronto Nitros, ma l'attaccante si è rapidamente trasferita in Europa, prima allo Sporting Lisbona e poi al Liverpool. Per i prossimi quattro anni, pagherà per l'Arsenal, dopo che i Gunners hanno pagato 1 milione di sterline, essendo la prima calciatrice in assoluto a raggiungere le sette cifre (in sterline). Si tratta di 1.156.430 euro in euro, 1,3 milioni di dollari in dollari.

Il precedente record come calciatrice più costosa del mondo era detenuto da Naomi Girma quando il Chelsea l'ha acquistata da San Diego Wave per £ 883.000 ($ 1 milione). Come sottolinea Reuters, era il 1979 quando il primo calciatore maschile ad essere venduto per oltre 1 milione di sterline fu Trevor Francis, dal Birmingham City al Nottingham Forest nel 1979.

Smith ha segnato 9 gol in 25 presenze l'anno scorso con i Reds, ma non è stata la loro migliore stagione, dato che il Liverpool è arrivato settimo nella Women's Super League. L'Arsenal è arrivato secondo dietro al Chelsea, ma ha vinto la sua seconda Champions League, sconfiggendo i favoriti dell'FC Barcelona.

"È un privilegio e un onore firmare per l'Arsenal", ha detto Olivia firmando il suo contratto. "È il mio sogno competere per i titoli più importanti qui in Inghilterra e in Europa e sono entusiasta di iniziare e contribuire a farlo qui con l'Arsenal. L'atmosfera che i tifosi creano all'Emirates Stadium è incredibile e non vedo l'ora di averla alle spalle."