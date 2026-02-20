HQ

Più di 1.000 kenioti sono stati attirati a combattere per la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina, secondo un rapporto di intelligence presentato al parlamento keniota. Ai legislatori è stato detto che agenzie di reclutamento e individui "canagli" continuavano a inviare cittadini kenioti in prima linea, segnando un netto aumento rispetto ai circa 200 casi precedentemente riconosciuti dal ministero degli esteri a novembre.



Ulteriori letture: atleta keniota ingannato da un agente sportivo e costretto a combattere per la Russia.



I risultati, letti in parlamento dal leader di maggioranza Kimani Ichung'wah, citano un'indagine del Servizio Nazionale di Intelligence del Kenya. Il rapporto sostiene che le agenzie di collocamento hanno preso di mira ex militari, agenti di polizia e civili in cerca di lavoro all'estero, offrendo stipendi mensili di circa 350.000 scellini kenioti, grandi bonus e la promessa della cittadinanza russa. Sostiene inoltre collusione tra reclutatori e funzionari di diverse agenzie governative keniote, nonché collaborazione da parte di personale legato all'Ambasciata di Russia in Kenya, per facilitare i viaggi.

Kenya // Shutterstock

La Russia ha negato qualsiasi coinvolgimento in reclutamenti illegali. In una dichiarazione, l'ambasciata di Nairobi ha respinto le accuse definendole "propaganda fuorviante", insistendo che le autorità russe non si siano impegnate nell'arruolamento illegale di cittadini kenioti nelle forze armate della Federazione Russa. Nel frattempo, le rotte per i reclutati sarebbero state spostate verso i paesi vicini per evitare un controllo più rigoroso presso l'aeroporto principale di Nairobi.

Il rapporto illustra il bilancio umano: decine di kenioti sarebbero stati ricoverati, dispersi in azione, detenuti o di stanza in prima linea. Il ministro degli esteri keniota, Musalia Mudavadi, dovrebbe visitare la Russia il mese prossimo per affrontare quello che i funzionari definiscono il reclutamento "inaccettabile e clandestino" di cittadini kenioti, mentre cresce l'attenzione sugli sforzi di Mosca per coinvolgere combattenti stranieri nel conflitto...