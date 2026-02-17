Operation Highjump: The Fall of Berlin conferma edizione da collezione

HQ

Operation Highjump: The Fall of Berlin è un titolo spagnolo che rende omaggio ai grandi classici arcade come Metal Slug e Commandos, dando anche una svolta moderna al genere arcade "run and gun". Da livelli a scorrimento laterale infiniti a battaglie con boss a schermo intero, tutti accompagnati, come sempre, da enormi esplosioni, numerosi nemici e infinite armi per i nostri personaggi. Operation Highjump è uno di quei titoli che chiunque sia cresciuto giocando ai giochi arcade sicuramente apprezzerà. Questo titolo presenta anche l'ultima copertina di Alfonso Azpiri per videogiochi e musiche di Chris Huelsbeck (Turrican, The Great Giana Sisters, R-Type, Star Wars: Rebel Strike).

Per chi desidera non solo il gioco ma anche molti contenuti extra, Mansion Games, gli sviluppatori e Tesura Games hanno appena annunciato un'edizione da collezione del gioco insieme a una versione fisica per Nintendo Switch e PS5.

Puoi vedere tutto il contenuto dell'edizione da collezione nell'immagine qui sotto.

E se avete ancora dubbi su questo titolo, potete dare un'occhiata alla nostra intervista con gli sviluppatori qui, dove ci dicono che questo titolo è molto più di un semplice "correre e uccidere".