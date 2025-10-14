Orari e come guardare le partite della Women's Champions League questa settimana

HQ

La Women's Champions League continua questa settimana, subito dopo la prima giornata che ha visto alcune sconfitte eccezionali nelle prime partite in assoluto per la fase di campionato, che sostituisce la fase a gironi in quanto adotta lo stesso formato introdotto l'anno scorso nella competizione maschile (ma con meno squadre, 18).

Non c'è tempo per riposare, dato che la seconda giornata si gioca questa settimana, mercoledì e giovedì, concludendo un "doppio confronto" prima che la competizione rallenti per un mese. Ricorda che le migliori quattro squadre del campionato si qualificano per i quarti di finale, mentre le squadre classificate dal 5° al 12° posto andranno agli spareggi e le squadre sotto il 13° posto saranno eliminate.

2ª giornata di Champions League Femminile

Mercoledì 15 ottobre



OL Lyonnes vs St. Pölten (18:45)



Vålerenga vs Wolfsburg (18:45)



Roma vs Barcellona (21:00)



Chelsea vs Paris FC (21:00)



OH Leuven vs Twente (21:00)



Giovedì 16 ottobre



Atleti vs Manchester United (18:45)



Bayern München vs Juventus (21:00)



Paris Saint-Germain vs Real Madrid (21:00)



Benfica vs Arsenal (21:00)



Le date principali della Women's Champions League



3ª giornata: 11-12 novembre 2025



4ª giornata: 19-20 novembre 2025



5ª giornata: 9-10 dicembre 2025



6ª giornata: 17 dicembre 2025





Spareggi fase a eliminazione diretta: 11-12 / 18-19 febbraio 2026



Quarti di finale: 24-25 marzo 2026 / 1-2 aprile 2026



Semifinali: 25-26 aprile 2026 / 2-3 maggio 2026



Finale: dal 22 al 24 maggio 2026 all'Ullevaal Stadion di Oslo



Come guardare la Women's Champions League

Quest'anno, la competizione trova una nuova casa in Disney+, che trasmette in streaming la competizione UEFA in tutto il mondo, senza costi aggiuntivi, attraverso l'infrastruttura ESPN. Alcuni paesi europei trasmettono il concorso anche su altri canali, come:



Austria: ORF Sport+, ORF Online



Belgio: RTBF, VRT, Sporza, VRT Max



Cechia: Ceská Televize - CT Sport e CT Sport Plus



Francia: L'Équipe



Grecia: Mega Notizie



Norvegia: NRKTV, NRK 1, NRK 2



Paesi Bassi: NOS, NPO Extra



Portogallo: RTP 1, RTP Play



Spagna: Esports 3, 3Cat



Svezia: TV4



Turchia: TRT



