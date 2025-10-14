Orari e come guardare le partite della Women's Champions League questa settimana
La 2ª giornata prosegue subito dopo la prima settimana.
La Women's Champions League continua questa settimana, subito dopo la prima giornata che ha visto alcune sconfitte eccezionali nelle prime partite in assoluto per la fase di campionato, che sostituisce la fase a gironi in quanto adotta lo stesso formato introdotto l'anno scorso nella competizione maschile (ma con meno squadre, 18).
Non c'è tempo per riposare, dato che la seconda giornata si gioca questa settimana, mercoledì e giovedì, concludendo un "doppio confronto" prima che la competizione rallenti per un mese. Ricorda che le migliori quattro squadre del campionato si qualificano per i quarti di finale, mentre le squadre classificate dal 5° al 12° posto andranno agli spareggi e le squadre sotto il 13° posto saranno eliminate.
2ª giornata di Champions League Femminile
Mercoledì 15 ottobre
- OL Lyonnes vs St. Pölten (18:45)
- Vålerenga vs Wolfsburg (18:45)
- Roma vs Barcellona (21:00)
- Chelsea vs Paris FC (21:00)
- OH Leuven vs Twente (21:00)
Giovedì 16 ottobre
- Atleti vs Manchester United (18:45)
- Bayern München vs Juventus (21:00)
- Paris Saint-Germain vs Real Madrid (21:00)
- Benfica vs Arsenal (21:00)
Le date principali della Women's Champions League
- 3ª giornata: 11-12 novembre 2025
- 4ª giornata: 19-20 novembre 2025
- 5ª giornata: 9-10 dicembre 2025
- 6ª giornata: 17 dicembre 2025
- Spareggi fase a eliminazione diretta: 11-12 / 18-19 febbraio 2026
- Quarti di finale: 24-25 marzo 2026 / 1-2 aprile 2026
- Semifinali: 25-26 aprile 2026 / 2-3 maggio 2026
- Finale: dal 22 al 24 maggio 2026 all'Ullevaal Stadion di Oslo
Come guardare la Women's Champions League
Quest'anno, la competizione trova una nuova casa in Disney+, che trasmette in streaming la competizione UEFA in tutto il mondo, senza costi aggiuntivi, attraverso l'infrastruttura ESPN. Alcuni paesi europei trasmettono il concorso anche su altri canali, come:
- Austria: ORF Sport+, ORF Online
- Belgio: RTBF, VRT, Sporza, VRT Max
- Cechia: Ceská Televize - CT Sport e CT Sport Plus
- Francia: L'Équipe
- Grecia: Mega Notizie
- Norvegia: NRKTV, NRK 1, NRK 2
- Paesi Bassi: NOS, NPO Extra
- Portogallo: RTP 1, RTP Play
- Spagna: Esports 3, 3Cat
- Svezia: TV4
- Turchia: TRT
Asia