Pakistan e Cina rafforzano i legami economici in mezzo alle tensioni regionali I colloqui bilaterali a Pechino riaffermano la cooperazione in settori chiave e il sostegno alla diplomazia regionale.

HQ Le ultime notizie su Pakistan e Cina . Ora sappiamo che entrambi i paesi si sono impegnati a migliorare il commercio, gli investimenti e la collaborazione infrastrutturale a seguito di un incontro a Pechino, ha detto il Pakistan mercoledì, giorni dopo la fine del conflitto con l'India.

Nel mezzo dei recenti disordini regionali, entrambi i governi hanno sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo aperto e di estendere il corridoio economico Cina-Pakistan per includere l'Afghanistan. I colloqui hanno anche riaffermato il sostegno della Cina all'integrità territoriale del Pakistan. Passo Khunjerab Cina-Pakistan confine zona settentrionale del Pakistan in primavera // Shutterstock