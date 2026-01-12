Papa Leone incontra l'opposizione venezuelana María Corina Machado in Vaticano

HQ

Papa Leone XIV ha incontrato lunedì in Vaticano la leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la pace María Corina Machado, ha confermato la Santa Sede, senza divulgare dettagli dei loro colloqui privati.

L'incontro non era elencato nel precedente calendario pubblico del papa, ma apparve successivamente nel bollettino quotidiano del Vaticano. Ciò avviene in un contesto di crescenti tensioni internazionali dopo il cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro all'inizio di questo mese.

Papa Leone e María Corina Machado // Shutterstock

In un importante discorso di politica estera venerdì, Papa Leone (il primo pontefice nato negli Stati Uniti) ha messo in guardia dall'uso della forza militare per raggiungere obiettivi diplomatici e ha sottolineato che l'indipendenza e i diritti umani del Venezuela devono essere rispettati.

Machado, ex parlamentare, è stato escluso dalle autorità allineate a Maduro dal candidarsi alle elezioni venezuelane del 2024. Ha sostenuto un candidato supplente che, secondo i gruppi di opposizione, ha vinto il voto, nonostante la dichiarazione di vittoria di Maduro e le prove di irregolarità.