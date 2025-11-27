Paradox conferma le scarse vendite di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 e annuncia una perdita di 37 milioni di dollari

HQ

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, sviluppato dallo studio britannico The Chinese Room e pubblicato da Paradox Entertainment, è stato pubblicato il 21 ottobre e non è riuscito davvero a fondare i denti in un buon posto dove stabilirsi. Presto divenne chiaro che il gioco non era ciò che i fan del primo titolo del 2004 speravano, e le recensioni contrastanti spinsero presto il titolo nell'oblio.

Un mese dopo, è il momento di fare davvero il punto su questa uscita, e i dati riflettono il difficile debutto. I dati di GameDiscoverCo (grazie, Gamesindustry.biz) affermano che solo circa 150.000 copie del gioco sono state vendute su Steam, per un profitto netto di circa 4 milioni di dollari. Questo ha portato Paradox ad annunciare una decomposizione per Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 di 37 milioni di dollari. Nonostante ciò, sia loro che The Chinese Room sostengono che le due espansioni promesse del gioco saranno rilasciate.

Frederik Wester, CEO di Paradox, si è assunto la responsabilità verso i suoi investitori: "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è un forte fantasy vampirico e siamo soddisfatti del lavoro degli sviluppatori sul gioco," ha dichiarato in un comunicato. "Abbiamo avuto grandi aspettative per molto tempo, visto che abbiamo visto che era un buon gioco con una proprietà intellettuale forte in un genere di ampio appeal. Un mese dopo l'uscita purtroppo vediamo che le vendite non corrispondono alle nostre previsioni, il che richiede la riduzione del prezzo."

"La responsabilità ricade interamente su di noi come editori. Il gioco è al di fuori delle nostre aree principali, col senno di poi è chiaro che questo ha reso difficile per noi misurare le vendite. Guardando al futuro, concentreremo il nostro capitale sui nostri segmenti principali e, allo stesso tempo, valuteremo come sviluppare al meglio il forte catalogo di brand di World of Darkness in futuro."

Lo sviluppo di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato afflitto da problemi da quando Paradox ha rilevato l'IP nel 20215. Un cambio di studio, diversi ritardi e cambi di direzione fecero sì che il progetto fosse sul punto di scomparire prima dell'uscita. Quando finalmente accadde, c'era poca speranza rimasta con essa. Speriamo che questa situazione e l'onesta dichiarazione di Paradox non significhino che The Chinese Room dovrà sostenere i costi umani.