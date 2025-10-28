Paramount Skydance prevede di licenziare 1.000 dipendenti questa settimana

HQ

Paramount Skydance è l'ultima azienda ad adottare misure di riduzione dei costi che comportano il licenziamento del personale. In un rapporto di Reuters, si afferma che già domani, 29 ottobre, circa 1.000 posti di lavoro saranno tagliati nel gigante della produzione, una decisione che avrà un impatto su circa il 5% della forza lavoro globale.

Il motivo dei licenziamenti non è stato comunicato direttamente, ma si dice che segua la fusione da 8,4 miliardi di dollari avvenuta tra Paramount e Skydance di recente, suggerendo che è in qualche modo dovuto a riconsolidare le sue risorse.

In ogni caso, si potrebbe pensare che se si è pronti a spendere 60 miliardi di dollari per un'acquisizione completa di Warner Bros. Discovery, si potrebbe essere in grado di farla franca senza licenziare 1.000 persone. Tuttavia, nel grande schema delle cose, questo avrà probabilmente un impatto un po' minore sull'azienda, poiché si dice che nel dicembre 2024, Paramount da solo impiegasse 18.600 dipendenti a tempo pieno e part-time più altri 3.500 dipendenti, senza che venissero condivise informazioni dirette sul numero di dipendenti di Skydance in quel momento.