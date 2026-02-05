Paranormasight: The Mermaid's Curse: Tutti i dettagli finora

Nintendo è stata la casa di innumerevoli visual novel e giochi d'avventura testuali per anni. Dall'era Nintendo DS con Hotel Dusk e Another Code, per non parlare dei classici del GBA come Ace Attorney (solo in Giappone) o anche del NES con Famicon Detective Club (anch'esso solo in Giappone). Tuttavia, oggi Nintendo ha su piattaforme alcuni giochi davvero ottimi nel genere visual novel, come AI: The Somnium Files e Paranormasight, una delle grandi star di oggi.

Paranormasight: The Mermaid's Curse è il titolo di questo nuovo gioco presentato oggi, che possiamo già chiamare la "saga" Paranormasight. Senza sapere con certezza se si tratti di un sequel diretto, un prequel o una storia completamente indipendente dal gioco precedente, ci sono già alcuni dettagli che possiamo rivelare su questo nuovo gioco. Paranormasight: The Mermaid's Curse ci invita a svelare un mistero soprannaturale in una baia giapponese attraverso le prospettive di diversi personaggi.

Il gameplay presenta vari enigmi, come si vede nella presentazione, ma il gameplay si concentra principalmente sulla lettura del testo. Con nuovi personaggi, un'ambientazione inquietante e un grande mistero da risolvere, Paranormasight: The Mermaid's Curse ha tutti gli elementi necessari per seguire le orme del meraviglioso titolo del 2023.

Fino a che punto una persona è disposta ad arrivare per sopravvivere a una maledizione? Lo scopriremo il 19 febbraio, quando il gioco uscirà su Nintendo Switch al prezzo di £24,99. Ma se siete curiosi della serie, il titolo originale è attualmente in vendita sul Nintendo eShop europeo a 5 €.