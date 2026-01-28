Pareggio della Champions League: quando si svolge e potenziali rivali; Real Madrid vs. Benfica di nuovo?

HQ

Dopo la fine della fase di campionato della Champions League, è il momento della seconda parte del torneo nella stagione 2025/26, i turni a eliminazione diretta, giocati sempre in due partite tranne la finale. Ma dalla scorsa stagione, invece di andare direttamente agli ottavi di finale, si terrà un playoff a eliminazione diretta aggiuntivo, con squadre classificate dal 9° al 24° posto.

Le prime 8 squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City), e le squadre qui sotto giocheranno questo turno extra, con i rivali decisi a sorteggio venerdì 30 gennaio alle 12:00 CET (mezzogiorno), 11:00 GMT.

Il sorteggio (che deciderà anche i rivali per la stessa fase di Europa League, dopo che le partite si giocheranno giovedì) sarà trasmesso su UEFA.com e sui loro canali video ufficiali.

Come funziona il sorteggio della Champions League:

Tuttavia, non sarà completamente casuale, poiché l'ordine della tabella è importante. Le squadre classificate 9ª o 10ª affronteranno solo squadre 23ª o 24ª; le squadre classificate 11ª o 12ª affronteranno solo squadre 21ª o 22ª, e così via...

Le squadre classificate dal 9° al 16° anno giocheranno la gara di ritorno dello spareggio in casa, ma il vincitore perderà questo privilegio nei turni successivi...

Sapendo questo, queste sono le potenziali coppie che potrebbero verificarsi dopo il pareggio di Champions League del 30 gennaio:



Real Madrid o Inter vs. Bodo/Glimt o Benfica



PSG o Newcastle contro Qarabag FK o Monaco



Juventus o Atlético de Madrid vs. Club Brugge o Galatasaray



Atalanta o Bayer Leverkusen vs. Dortmund o Olympiacos



Quindi sì, potrebbe accadere una possibile ripetizione del Real Madrid contro Benfica che ha punito il Madrid fino al nono posto e salvato il Benfica. C'è una probabilità del cinquanta per cento...

Dopodiché, queste sono le date che devi conoscere per il resto della competizione:



Play-off della fase a eliminazione diretta: 17/18 & 24/25 febbraio 2026



Sorteggio per ottavi di finale: 27 febbraio



Ottavi di finale: 11/10 e 17/18 marzo 2026



Quarti di finale: 8/7 e 14/15 aprile 2026



Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026



Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)



