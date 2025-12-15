Partite di Copa del Rey di questa settimana: orari per Guardalajara-Barça, Talavera-Real Madrid, Baleares-Atleti...

HQ

I 32 di finale dellaCopa del Rey Coppa di Spagna, questa settimana, si svolgono e saranno il debutto di FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Club. Queste quattro squadre, poiché disputano la Supercoppa di Spagna a gennaio, sono esentate dal giocare il primo turno della competizione e si uniscono solo al terzo turno.

Tutte le partite si giocheranno tra martedì 16 dicembre e giovedì 18 dicembre, con un'eccezione, Granada vs. Rayo Vallecano, poiché il club di Madrid è l'unico club spagnolo nella Conference League, disputando l'ultimo turno della fase di campionato lo stesso giorno.

Partite della Copa del Rey al terzo turno

Martedì 16 dicembre



Eibar* - Elche: 19:00 CET, 18:00 GMT



Deportivo* - Maiorca: 19:00 CET, 18:00 GMT



Sporting Gijón* - Valencia: 21.00 CET, 20:00 GMT



Guadalajara** - Barcellona: 21.00 CET, 20:00 GMT



Eldense** - Real Sociedad: 21:00 CET, 20:00 GMT



Mercoledì 17 dicembre



Cultural* - Levante: 18:00 CET, 17:00 GMT



Racing Santander* - Villarreal: 19:00 CET, 18:00 GMT



Huesca* - Osasuna: 19:00 CET, 18:00 GMT



Albacete* - Celta: 19:00 CET, 18:00 GMT



A. Baleares** - Atleti: 19:00 CET, 18:00 GMT



Deportivo Alavés - Siviglia: 21:00 CET, 20:00 GMT



Talavera** - Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Giovedì 18 dicembre



Ourense*** - Athletic Club: 19:00 CET, 18:00 GMT



Burgos* - Getata: 19:00 CET, 18:00 GMT



Real Murcia** - Real Betis: 19:00 CET, 18:00 GMT



Martedì 6 gennaio



Granada* - Rayo Vallecano: 21:00 CET, 20:00 GMT



*Seconda divisione

**Primera Federación (terza divisione)

Segunda Federación (quarta divisione)

Questa fase della Copa del Rey è emozionante poiché molte squadre di alto livello sono abbinate a squadre più piccole di terza e quarta divisione. Di solito, i risultati sono prevedibili... Ma ogni anno ci sono sorprese. Il CF Talavera (Segunda Federación, quarta divisione), Guadalajara (Primera Federación, terza divisione), Atlético Baleares (terza divisione) troveranno successo affrontando Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid?