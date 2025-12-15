Partite di Copa del Rey di questa settimana: orari per Guardalajara-Barça, Talavera-Real Madrid, Baleares-Atleti...
Tempi per le partite dei 32 di finale della Coppa di Spagna questa settimana
I 32 di finale dellaCopa del Rey Coppa di Spagna, questa settimana, si svolgono e saranno il debutto di FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Club. Queste quattro squadre, poiché disputano la Supercoppa di Spagna a gennaio, sono esentate dal giocare il primo turno della competizione e si uniscono solo al terzo turno.
Tutte le partite si giocheranno tra martedì 16 dicembre e giovedì 18 dicembre, con un'eccezione, Granada vs. Rayo Vallecano, poiché il club di Madrid è l'unico club spagnolo nella Conference League, disputando l'ultimo turno della fase di campionato lo stesso giorno.
Partite della Copa del Rey al terzo turno
Martedì 16 dicembre
- Eibar* - Elche: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Deportivo* - Maiorca: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Sporting Gijón* - Valencia: 21.00 CET, 20:00 GMT
- Guadalajara** - Barcellona: 21.00 CET, 20:00 GMT
- Eldense** - Real Sociedad: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 17 dicembre
- Cultural* - Levante: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Racing Santander* - Villarreal: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Huesca* - Osasuna: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Albacete* - Celta: 19:00 CET, 18:00 GMT
- A. Baleares** - Atleti: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Deportivo Alavés - Siviglia: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Talavera** - Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
Giovedì 18 dicembre
- Ourense*** - Athletic Club: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Burgos* - Getata: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Real Murcia** - Real Betis: 19:00 CET, 18:00 GMT
Martedì 6 gennaio
- Granada* - Rayo Vallecano: 21:00 CET, 20:00 GMT
*Seconda divisione
**Primera Federación (terza divisione)
Segunda Federación (quarta divisione)
Questa fase della Copa del Rey è emozionante poiché molte squadre di alto livello sono abbinate a squadre più piccole di terza e quarta divisione. Di solito, i risultati sono prevedibili... Ma ogni anno ci sono sorprese. Il CF Talavera (Segunda Federación, quarta divisione), Guadalajara (Primera Federación, terza divisione), Atlético Baleares (terza divisione) troveranno successo affrontando Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid?