Partite di Europa League per stasera, 21 gennaio, e chi si è qualificato finora

Proprio come la Champions League ha concluso la penultima giornata della fase di campionato, la competizione di secondo livello UEFA, Europa League, è vicina a concludere la fase di campionato questo mese: la penultima giornata è giovedì 22 gennaio, seguita dall'ultima giornata il 29 gennaio.

Attualmente, Lione, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Friburgo e Ferencvaros hanno confermato la loro qualificazione per il turno successivo. Ricordate che le migliori 8 squadre andranno agli ottavi di finale, ma le squadre classificate dal 9° al 24° andranno a un play-off a eliminazione diretta a febbraio.

Nice è l'unica squadra già eliminata...

Calendario Europa League per oggi, giovedì 22 gennaio:



Feyenoord vs Sturm Graz: 18:45 CET, 17:45 GMT



Fenerbahçe vs Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT



PAOK vs Real Betis: 18:45 CET, 17:45 GMT



Viktoria Plzeň vs Porto: 18:45 CET, 17:45 GMT



Giovani ragazzi vs Lione: 18:45 CET, 17:45 GMT



Friburgo vs Maccabi Tel Aviv: 18:45 CET, 17:45 GMT



Bologna vs Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT



Malmö vs Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT



Brann vs Midtjylland: 18:45 CET, 17:45 GMT



Roma vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT



Utrecht vs Genk: 21:00 CET, 20:00 GMT



Salisburgo vs Basilea: 21:00 CET, 20:00 GMT



Ferencváros vs Panathinaikos: 21:00 CET, 20:00 GMT



GNK Dinamo vs FCSB: 21:00 CET, 20:00 GMT



Nizza vs Go Ahead Eagles: 21:00 CET, 20:00 GMT



Rangers vs Ludogorets: 21:00 CET, 20:00 GMT



Celta vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT



Braga vs Nottingham Forest: 21:00 CET, 20:00 GMT



Date prossime di Europa League:

L'ultimo giorno della fase di campionato sarà il 29 gennaio, con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente. Successivamente, ci sarà un sorteggio per i play-off della fase a eliminazione diretta il 30 gennaio, che determinerà le coppie per i play-off delle squadre situate a metà classifica, che si giocheranno tra il 19 e il 26 febbraio 2026.

Poi, un altro sorteggio per gli ottavi di finale del 27 febbraio e le date rimanenti:



Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026



Quarti di finale: 9 & 16 aprile 2026



Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026



Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)



Segui qualche squadra in Europa League quest'anno?