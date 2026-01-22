Partite di Europa League per stasera, 21 gennaio, e chi si è qualificato finora
Europa League torna oggi per il penultimo capitolo della fase di campionato.
Proprio come la Champions League ha concluso la penultima giornata della fase di campionato, la competizione di secondo livello UEFA, Europa League, è vicina a concludere la fase di campionato questo mese: la penultima giornata è giovedì 22 gennaio, seguita dall'ultima giornata il 29 gennaio.
Attualmente, Lione, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Friburgo e Ferencvaros hanno confermato la loro qualificazione per il turno successivo. Ricordate che le migliori 8 squadre andranno agli ottavi di finale, ma le squadre classificate dal 9° al 24° andranno a un play-off a eliminazione diretta a febbraio.
Nice è l'unica squadra già eliminata...
Calendario Europa League per oggi, giovedì 22 gennaio:
- Feyenoord vs Sturm Graz: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Fenerbahçe vs Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PAOK vs Real Betis: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Viktoria Plzeň vs Porto: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Giovani ragazzi vs Lione: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Friburgo vs Maccabi Tel Aviv: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Bologna vs Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Malmö vs Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Brann vs Midtjylland: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Roma vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Utrecht vs Genk: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Salisburgo vs Basilea: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Ferencváros vs Panathinaikos: 21:00 CET, 20:00 GMT
- GNK Dinamo vs FCSB: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Nizza vs Go Ahead Eagles: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Rangers vs Ludogorets: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Celta vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Braga vs Nottingham Forest: 21:00 CET, 20:00 GMT
Date prossime di Europa League:
L'ultimo giorno della fase di campionato sarà il 29 gennaio, con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente. Successivamente, ci sarà un sorteggio per i play-off della fase a eliminazione diretta il 30 gennaio, che determinerà le coppie per i play-off delle squadre situate a metà classifica, che si giocheranno tra il 19 e il 26 febbraio 2026.
Poi, un altro sorteggio per gli ottavi di finale del 27 febbraio e le date rimanenti:
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 & 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
Segui qualche squadra in Europa League quest'anno?