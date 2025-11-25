Gamereactor

Partite di UEFA Champions League martedì e mercoledì: Chelsea contro Barça, Arsenal contro Bayern, Atleti contro Inter...

Finalmente, altra azione di Champions League questa settimana!

HQ

Dopo la lunga pausa internazionale con le ultime qualificazioni ai Mondiali, è di nuovo il momento della UEFA Champions League, con la quinta giornata su 8 che si gioca questa settimana, tra martedì 25 e mercoledì 26 novembre (seguito da Europa League e Conference League giovedì).

Il tempo sta iniziando a scadere per i club che vogliono assicurarsi un accesso ai turni a eliminazione diretta, sia tra le prime 8 per andare agli ottavi di finale a marzo sia tra le posizioni 9-24 per accedere ai play-off a eliminazione diretta a febbraio. Ecco come si trova la classifica della Champions League a metà della fase di campionato, prima delle partite di questa settimana...

Partite di Champions League martedì 25 novembre


  • Ajax vs Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Galatasaray vs Union Saint-Gilloise: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Borussia Dortmund vs Villarreal: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Chelsea vs Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Bodø/Glimt vs Juventus: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Manchester City vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Marsiglia vs Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Slavia Praha vs Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Napoli vs Qarabağ: 21:00 CET, 20:00 GMT

Partite di Champions League mercoledì 26 novembre


  • Copenaghen vs Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Pafos vs Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Arsenal vs Bayern Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Atlético de Madrid vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Francoforte vs Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Liverpool vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Olympiacos vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Paris Saint-Germain vs Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Sporting CP vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

