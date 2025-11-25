Sport
Partite di UEFA Champions League martedì e mercoledì: Chelsea contro Barça, Arsenal contro Bayern, Atleti contro Inter...
Finalmente, altra azione di Champions League questa settimana!
Dopo la lunga pausa internazionale con le ultime qualificazioni ai Mondiali, è di nuovo il momento della UEFA Champions League, con la quinta giornata su 8 che si gioca questa settimana, tra martedì 25 e mercoledì 26 novembre (seguito da Europa League e Conference League giovedì).
Il tempo sta iniziando a scadere per i club che vogliono assicurarsi un accesso ai turni a eliminazione diretta, sia tra le prime 8 per andare agli ottavi di finale a marzo sia tra le posizioni 9-24 per accedere ai play-off a eliminazione diretta a febbraio. Ecco come si trova la classifica della Champions League a metà della fase di campionato, prima delle partite di questa settimana...
Partite di Champions League martedì 25 novembre
- Ajax vs Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray vs Union Saint-Gilloise: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Borussia Dortmund vs Villarreal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Chelsea vs Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt vs Juventus: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Marsiglia vs Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Slavia Praha vs Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Napoli vs Qarabağ: 21:00 CET, 20:00 GMT
Partite di Champions League mercoledì 26 novembre
- Copenaghen vs Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Pafos vs Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal vs Bayern Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atlético de Madrid vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Francoforte vs Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiacos vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain vs Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT