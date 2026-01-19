Sport
Partite di UEFA Champions League questa settimana per la penultima giornata della fase di campionato
La Champions League torna nel 2026 il 20 e 21 gennaio.
La UEFA Champions League torna questa settimana per le ultime due giornate della fase di campionato, tra due settimane consecutive in cui sapremo chi si qualifica e chi lascia la competizione prima degli ottavi.
Alla fine del 2025, solo quattro squadre avevano la qualificazione confermata per i play-off, ma non sono ancora sicuri se finiranno tra le prime otto. Nel frattempo, due delle 36 squadre sanno già di essere eliminate...
Se non vuoi perderti nessuna partita, ecco le partite di Champions League che puoi guardare questa settimana.
Partite di UEFA Champions League questa settimana:
Martedì 20 gennaio
- Kairat Almaty vs Club Brugge: 16:30 CET, 15:30 GMT
- Bodø/Glimt vs Manchester City: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Copenaghen vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiacos vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Tottenham vs Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Villarreal vs Ajax: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 21 gennaio
- Galatasaray vs Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Qarabağ vs Francoforte: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atalanta vs Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Chelsea vs Pafos: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bayern Monaco vs Union Saint-Gilloise: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Juventus vs Benfica: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Newcastle United vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Marsiglia vs Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Slavia Praha vs Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT