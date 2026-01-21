Pau Gasol dovrebbe avere un ruolo chiave nel futuro NBA Europe
Secondo le fonti, la leggenda spagnola avrebbe avuto un ruolo chiave nella NBA Europe league.
Pau Gasol, ex giocatore di basket del FC Barcelona, che ha trascorso 18 anni in NBA, inclusi i titoli NBA nel 2009 e 2010 con i Los Angeles Lakers, è il giocatore spagnolo di pallacanestro più internazionale (vincitore di una Coppa del Mondo e tre EuroBasket), ed è considerato un giocatore chiave nel progetto NBA Europe.
Lunedì si è tenuto un incontro a Londra, dopo la partita di stagione regolare tra Memphis Grizzlies e Orlando Magic, tra circa 250 persone, tra cui dirigenti NBA e investitori, e Gasol, sei volte All-Star e inserito nella Hall of Fame del basket, era tra questi. E questo perché, secondo The Athletic, Gasol è in considerazione per un "ruolo di vertice" nella nuova lega, forse anche come commissario.
Durante l'incontro, Gasol è stato registrato mentre affermava che la NBA Europe "è un'opportunità molto unica", e che riguarda "il basso, le leghe nazionali e l'impatto sui bambini".
"C'è così tanto in gioco, ed è per questo che penso che sia così importante e così d'impatto, e perché sono così entusiasta di farne parte anch'io".
Un altro potenziale investitore della NBA Europe sarebbe Qatar Sports Investments, proprietario del Paris Saint Germain.