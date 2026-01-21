Pau Gasol dovrebbe avere un ruolo chiave nel futuro NBA Europe

HQ

Pau Gasol, ex giocatore di basket del FC Barcelona, che ha trascorso 18 anni in NBA, inclusi i titoli NBA nel 2009 e 2010 con i Los Angeles Lakers, è il giocatore spagnolo di pallacanestro più internazionale (vincitore di una Coppa del Mondo e tre EuroBasket), ed è considerato un giocatore chiave nel progetto NBA Europe.

Lunedì si è tenuto un incontro a Londra, dopo la partita di stagione regolare tra Memphis Grizzlies e Orlando Magic, tra circa 250 persone, tra cui dirigenti NBA e investitori, e Gasol, sei volte All-Star e inserito nella Hall of Fame del basket, era tra questi. E questo perché, secondo The Athletic, Gasol è in considerazione per un "ruolo di vertice" nella nuova lega, forse anche come commissario.

Durante l'incontro, Gasol è stato registrato mentre affermava che la NBA Europe "è un'opportunità molto unica", e che riguarda "il basso, le leghe nazionali e l'impatto sui bambini".

"C'è così tanto in gioco, ed è per questo che penso che sia così importante e così d'impatto, e perché sono così entusiasta di farne parte anch'io".

Un altro potenziale investitore della NBA Europe sarebbe Qatar Sports Investments, proprietario del Paris Saint Germain.