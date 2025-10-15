Paul Seixas, nuovo fenomeno del ciclismo in Francia, rifiuta i paragoni con l'essere migliore di Pogacar alla sua età

HQ

Paul Seixas, nato a Lione 19 anni fa, è una delle grandi promesse per il ciclismo francese in generale e per l'UCI WorldTeam Decathlon-AG2R La Mondiale, che lo scorso fine settimana è diventato il più giovane corridore in oltre 100 anni al Giro di Lombardia a finire nella top 10 (settimo in una delle corse di un giorno più dure del ciclismo su strada, noto come il Monumento dello scalatore.

È stata anche la prima Monumento in assoluto per Seixas, che nell'ultimo anno ha vinto la cronometro ai Campionati Mondiali Juniores UCI nel 2024, è stato secondo alla Parigi-Camembert, ha vinto la maglia rossa e la classifica a punti al Tour of the Alps e 1 nella classifica generale al Tour de l'Avenir. E forse più impressionante, è arrivato terzo dietro a Tadej Pogačar e Remco Evenepoel ai Campionati Europei.

Già una sensazione in Francia, RMC Sport ha chiesto all'adolescente se parteciperà al Tour de France il prossimo anno. Ha detto che ancora non lo sa, sapendo che il Tour porta molta pressione mediatica, ma ha confermato di voler fare uno dei tre grandi giri principali la prossima stagione (Tour de France, Giro d'Italia o Vuelta a España).

E quando gli viene chiesto dei paragoni secondo cui Seixas è già migliore di Pogacar, ampiamente considerato uno dei migliori di tutti i tempi, alla sua età, Seixas sottolinea che "ai suoi tempi, a 19 anni, non eravamo così sviluppati in termini di sviluppo e struttura. E alla fine, si è allenato forse la metà di me e non ha fatto le stesse gare".

"La cosa più importante non sono i punti, ma esplodere un giorno, come ha fatto lui. E anche per raggiungere il livello più alto, per non essere il più forte a 19 anni", ha aggiunto, molto umile soprattutto alla sua età. Lo terremo d'occhio nei prossimi anni...