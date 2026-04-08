PAW Patrol: Dino World arriverà su PC e console questo luglio

Quest'estate, l'iconica PAW Patrol tornerà al cinema per una nuovissima grande avventura di grande successo chiamata PAW Patrol: The Dino Movie. Con questa uscita prevista per agosto, Nickelodeon e Outright Games collaborano nuovamente per rendere quest'estate tutta incentrata sulla PAW Patrol, presentando un nuovo gioco d'avventura a fine luglio.

Considerato PAW Patrol: Dino World, questo progetto porta i cuccioli iconici eroi su Dino Island, dove avranno il compito di affrontare una "nuova avventura guidata dalla storia" creata per giovani e famiglie. È progettato per accompagnare il film cinematografico ma non è direttamente legato agli eventi del film, poiché questo gioco si concentrerà invece sul chiedere ai giocatori di indossare la tuta dei loro cuccioli preferiti per aiutare gli amici preistorici.

Supportando il gioco cooperativo fino a due giocatori, il gioco offrirà sfide leggere perfette per chi cerca un '"introduzione accessibile al gameplay di avventura video". Ci viene detto che i diversi cuccioli portano strumenti e opzioni di gioco uniche, con Skye che può usare le ali per volare verso aree inaccessibili, mentre Marshall può usare il suo cannone ad acqua per attivare gli elementi ambientali.

Per quanto riguarda la data di lancio e le piattaforme di PAW Patrol: Dino World, il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch il 31 luglio.