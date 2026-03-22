Pearl Abyss si scusa dopo che sono stati trovati asset dell'IA in Crimson Desert

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È stato un lancio turbolento, per usare un eufemismo, per Crimson Desert, un gioco che ha ricevuto in egual misura lodi e critiche, ma che ha venduto eccezionalmente bene. Ma all'ombra di problemi tecnici e di domande sulla qualità del gioco oltre a quelli tecnici, il team è ora anche sotto critica a causa della grafica generata dall'IA che i giocatori attenti hanno notato.

Poco dopo il lancio, persone attente iniziarono a sospettare che diverse delle opere d'arte presenti nel gioco sembrassero proprio create dall'IA. Il problema è che questo non era mai stato comunicato in anticipo da Pearl Abyss, nonostante piattaforme come Steam ora richiedano trasparenza riguardo all'uso di tali tecnologie. Ora, lo sviluppatore Pearl Abyss si è fatto avanti e si è scusato. In una dichiarazione ufficiale, lo studio riconosce che l'IA è stata utilizzata durante lo sviluppo—ma solo nelle fasi iniziali per generare rapidamente oggetti da testare nel gioco. Questo è stato poi lasciato accidentalmente dentro.

In una dichiarazione, il team scrive:

"Durante lo sviluppo, alcuni oggetti di scena visivi 2D sono stati creati come parte di un'iterazione iniziale utilizzando strumenti generative sperimentali di IA. Questi asset ci hanno aiutato a esplorare rapidamente il tono e l'atmosfera nelle fasi iniziali della produzione.

Tuttavia, la nostra intenzione è sempre stata quella di sostituire tali asset, dopo il lavoro finale e la revisione da parte dei nostri team artistici e di sviluppo, con lavori in linea con i nostri standard di qualità e direzione creativa.

A seguito dei rapporti della nostra comunità, abbiamo identificato che alcuni di questi asset sono stati inclusi involontariamente nella release finale. Questo non è in linea con i nostri standard interni, e ne assumiamo la piena responsabilità"

Per risolvere questo problema, hanno iniziato una revisione completa del contenuto in Crimson Desert per identificare e sostituire tutto il materiale generato dall'IA che rimane nascosto. Allo stesso tempo, promettono di rivedere le procedure interne per assicurarsi che situazioni simili non si verifichino in futuro.

Hai individuato qualche asset di IA in Crimson Desert ?