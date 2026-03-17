Per qualche motivo tutti sembrano odiare Keanu Reeves nei Apple TV Outcome

Qualche settimana fa, Apple TV ha presentato i primi scorci di Outcome , il prossimo grande film esclusivo che debutterà sulla piattaforma di streaming. Questo è un film comico che rappresenta il prossimo lavoro alla regia di Jonah Hill ed è un film dall'aspetto piuttosto promettente, soprattutto se ci concentriamo sul cast.

Per prima cosa, Outcome è protagonista da Keanu Reeves, che qui appare come un ex grande star del cinema in difficoltà noto come Reef Hawk, che cerca di tornare sotto i riflettori dopo cinque anni di assenza, affrontando una grave dipendenza da droghe. Ad aiutarlo a raggiungere questo obiettivo c'è il suo amico e manager interpretato da Cameron Diaz, mentre Hill appare anche in una forma irriconoscibile come un altro confidente del protagonista di Reeves. Poi ci sono grandi cameo di star come Martin Scorsese, Laverne Cox e altri.

La sinossi di Outcome anticipa ulteriormente cosa offrirà il film:

"Outcome è una commedia nera che ruota attorno a Reef Hawk (Reeves), una star amata di Hollywood che deve immergersi nelle profondità dei suoi demoni nascosti dopo essere stato estorto da un video misterioso che sicuramente distruggerà la sua immagine e porrà fine alla sua carriera. Con il supporto dei suoi migliori amici di una vita, Kyle (Diaz) e Xander (Bomer), insieme al suo avvocato di crisi, Ira (Hill), Reef intraprende un viaggio di profonda ricerca per riconciliarsi con chiunque avesse potuto offendere, nella speranza di identificare il ricattatore. Il co-sceneggiatore e regista Hill porta una lente unica al viaggio selvaggio ma spiritualmente purificante, nostalgico e illuminante di Reef nel passato, dove affrontare il suo passato potrebbe essere l'unico modo per salvare il suo futuro."

La data di anteprima di Outcome è fissata per il 10 aprile, il che significa che tra circa tre settimane potrai vedere il film sulla piattaforma di streaming di Apple.