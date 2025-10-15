Perché la Spagna ha battuto un record di imbattibilità nonostante abbia perso la Nations League 2025 contro il Portogallo?

HQ

La Spagna è molto vicina a confermare la qualificazione per la Coppa del Mondo 2026: ha vinto tutte e quattro le partite delle qualificazioni alla Coppa del Mondo (ieri sera ha battuto la Bulgaria per 4-0). Questa vittoria significa che la Spagna ha trascorso 29 partite ufficiali senza perdere: l'ultima volta che ha perso è stata contro la Scozia nel 28 marzo 2023.

Poi, una vittoria per 2-1 contro l'Italia il 15 giugno 2023 ha dato il via a una spettacolare serie di 5 pareggi e 24 vittorie, in cui la Spagna ha conquistato la Nations League 2023 e la UEFA Euro 2024, posizionando "La Roja" come una delle potenze per la prossima Coppa del Mondo nell'estate del 2026.

Infatti, questa Spagna, allenata da Luis de la Fuente, ha superato il precedente record di 28 partite ufficiali senza perdere da Vicente del Bosque tra il 2010 e il 2013, quando la squadra ha vinto la Coppa del Mondo 2010 e UEFA Euro 2012.

La Spagna ha perso la striscia nella finale della FIFA Confederations Cup contro il Brasile solo il 30 giugno 2013 con una pesante sconfitta per 3-0 che è stata seguita da anni di delusioni nella Coppa del Mondo 2014 e 2018. L'attuale ritorno alla forma è iniziato con Luis Enrique a UEFA Euro 2020 (tenutosi nel 2021), dove ha perso solo ai rigori contro l'Italia in semifinale.

E la Nations League 2025?

La Spagna potrebbe aver vinto tutte le partite da giugno 2023... ma questo non è tecnicamente vero, dato che la Spagna ha perso contro il Portogallo nella finale della Nations League 2025 lo scorso giugno. Ma la partita si è conclusa ai calci di rigore, il che conta come pareggio ai fini della statistica. A sua volta, anche la finale della Nations League 2023 contro la Croazia è stata vinta ai rigori, ma conta anche come un pareggio.

