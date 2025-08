Perché la vincitrice del Tour de France femminile Pauline Ferrand-Prévot potrebbe non tornare di nuovo in gara

HQ

Pauline Ferrand-Prévot ha reso orgogliosa la Francia essendo la prima persona francese, donna o uomo, a vincere il Tour de France dai tempi di Jeannie Longo nel 1989. Il 33enne corridore di Visma-Lease a Bike era già in testa alle qualifiche generali prima di iniziare la tappa 9, e la tappa collinare che termina a Châtel, vicino al confine franco-svizzero.

Demi Vollering e Katarzyna Niewiadoma-Phinney hanno completato il podio del Tour de France, senza l'ex maglia gialla Kim le Court, che ha subito una caduta nella tappa 8. Portando sulle spalle le speranze di una nazione, Ferrand-Prévot ha realizzato il sogno di ogni corridore in Francia, ma ora andrà avanti. Ferrand-Prévot si è dedicata al ciclocross e al cross-country ed è tornata alle corse su strada solo l'anno scorso dopo sei anni.

Per questo, ha dovuto sottoporsi a preparativi molto duri, tra cui perdere peso, una decisione che ha portato le sue critiche online. "Poiché la mia preparazione è stata così dura per il Tour de France, ora non mi vedo davvero a fare di nuovo lo stesso. Forse è solo perché sono stanca e voglio fare una piccola pausa", ha detto, tramite Cycling Weekly.

"In questi mesi dedicarmi a questo è stato bello, ha dato i suoi frutti, ma è stato anche molto difficile. Ecco perché non ho potuto farlo più volte all'anno. È così tanto sacrificio".

A proposito della sua perdita di peso, dice che "non è salutare al 100%" e non vuole rimanere così, ma si fida del suo nutrizionista e sa che tutto è sotto controllo. "Ho un bel po' di lamentele su Instagram a riguardo, che non sono un buon esempio per i giovani. Ma penso anche che i genitori dovrebbero educare i loro figli e dire loro: 'Ok, Pauline è così perché si sta preparando per il Tour de France, e non è per sempre'".