Perché si prevede che la Spagna sarà la più grande delusione dell'EuroBasket 2025?

La Spagna difenderà il titolo di EuroBasket 2022 a partire dalla prossima settimana, all'EuroBasket 2025. Giocheranno a Cipro, uno dei quattro paesi ospitanti, debuttando contro la Georgia giovedì 28 agosto. Con sei squadre per ogni girone e quattro che avanzano agli ottavi di finale, si prevede che passeranno alla fase a eliminazione diretta. Tuttavia, quasi nessuno pensa che vinceranno quest'anno...

Ieri, la FIBA ha pubblicato un sondaggio tra i media accreditati all'EuroBasket chiedendo chi pensano vincerà quest'anno. La stragrande maggioranza, il 73,1%, ha scommesso sulla Serbia, seguita dalla Germania con il 10%.

La Spagna è, almeno, inclusa tra gli unici sei paesi che hanno ricevuto abbastanza voti per ottenere oltre l'1%... ma solo l'1,5% dei giornalisti pensa che la Spagna abbia qualche possibilità di vincere. Sono anche sesti tra le undici nazioni che ottengono una certa considerazione per raggiungere il podio, con il 13,8% di possibilità, ma l'unica categoria in cui sono in testa è "Quale squadra sarà la più grande delusione", con il 26,9% dei giornalisti che pensa che sarà "The Family", come sono conosciuti in Spagna, seguiti molto dietro dalla Grecia, 15.4%.

Perché così tante persone stanno escludendo la Spagna da EuroBasket 2025

Questa non è l'unica fonte ufficiale della FIBA che pensa che la Spagna affonderà: sta annegando nella stessa "Power Ranking" della FIBA, scendendo dall'ottavo posto della classifica di due settimane fa, all'undicesimo posto di questa settimana.

"Dopo due sconfitte consecutive contro la Francia e una serie di assenti importanti dalla formazione, dovevamo solo farlo [mettere la Spagna fuori dalla top 10]. Scusa. Ma dovevamo farlo", ha detto Igor Curkovic della FIBA.

La Spagna non si è comportata bene nelle amichevoli, perdendo 78-73 in Francia sabato scorso, quando a un certo punto stava vincendo con 16 punti di vantaggio. Hanno avuto una serie allarmante di infortuni, come Eli Ndiaye, Alberto Abalde, così come ritiri come Sergio Llull, Álex Abrines, Usman Garuba e Lorenzo Brown, gli ultimi due ritirati per motivi personali. E quattro giocatori, Alberto Díaz, Santi Aldama, Darío Brizuela e Mario Saint-Supéry hanno problemi fisici.

Dal 2022 rimangono Alberto Díaz, Willy e Juancho Hernangómez, López-Arostegui, Joel Parra, Darío Brizuela e Jaime Pradilla. È difficile escludere la Spagna prima di ogni torneo europeo, ma con molti dei giocatori del 2022 andati via e senza altri successi da allora (perdendo ai Mondiali 2023 senza raggiungere i quarti di finale e perdendo nella fase a gironi a Parigi 2024), pochi pensano di poter recuperare così velocemente.