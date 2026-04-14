Peter Magyar dell'Ungheria promette un reset democratico dopo una vittoria schiacciante

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Il leader dell'opposizione ungherese Peter Magyar ha promesso riforme democratiche radicali e legami più stretti con l'Unione Europea dopo aver ottenuto una vittoria elettorale decisiva, ponendo fine al lungo governo di Viktor Orbán.

Il partito di centrodestra Tisza di Magyar ha ottenuto una maggioranza di due terzi, conferendogli il potere di riformare le istituzioni, combattere la corruzione e ripristinare l'indipendenza giudiziaria (condizioni chiave per sbloccare miliardi di fondi UE congelati). Ha detto che il suo governo agirà rapidamente per soddisfare tali requisiti e riprenderà i rapporti con Bruxelles.

I mercati hanno reagito positivamente, con il fiorino ungherese in crescita e le azioni in forte salita grazie alle aspettative di miglioramento delle relazioni con l'UE e di rinnovati flussi di finanziamento.

Il risultato segna un importante cambiamento geopolitico. Orbán, al potere da 16 anni, aveva mantenuto stretti legami con la Russia e si era ripetutamente scontrato con l'UE per questioni sullo stato di diritto, portando a sospensioni dei finanziamenti, incluso il prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina.

Magyar ha segnalato una direzione filoeuropea, definendo il voto una decisione per ancorare saldamente l'Ungheria in Europa. Propose inoltre modifiche costituzionali per limitare i primi ministri a due mandati, impedendo di fatto a Orbán di tornare al potere.

In politica estera, Magyar ha adottato un tono più equilibrato sull'Ucraina rispetto al suo predecessore, sostenendo la cooperazione e insistendo che i diritti della minoranza etnica ungherese in Ucraina devono essere affrontati.

"Faremo tutto il possibile per ripristinare lo stato di diritto, la democrazia plurale e il sistema di pesi e contrappesi", ha detto.